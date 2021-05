Mourinho sera l’entraîneur de la Roma la saison prochaine

05/04/2021

Allumé à 15 h 31 CEST

José Mourinho a déjà une nouvelle destination pour la saison prochaine. Il s’agit de la AS Roma, équipe de la capitale italienne.

Les Roms ont annoncé ce mardi que a conclu un accord avec l’entraîneur portugais être leur entraîneur dès le début de la saison prochaine.

“Le club est ravi de annoncer qu’un accord a été conclu avec José Mourinho pour devenir notre nouvel entraîneur pour la saison 2021-22 “, a déclaré Roma sur Twitter.

Mourinho quitte la Premier League après avoir été limogé de Tottenham Hotspur pour se lancer dans une nouvelle étape en Italie, en Serie A, sous le commandement du club de la capitale historique.

Mourinho remplace Fonseca, qui, comme le club l’a également annoncé ce mardi, quittera Rome à l’issue de cette campagne.

«Je remercie la famille Friedkin de m’avoir choisi pour diriger ce grand club et de m’avoir fait partie de leur vision & rdquor;, dit Mourinho sur le site officiel du club. «Après avoir rencontré les propriétaires et Tiago Pinto, J’ai tout de suite compris à quel point l’ambition de ce club est élevée. Cette aspiration et cette motivation sont les mêmes qui m’ont toujours motivé et ensemble, nous voulons construire une voie gagnante dans les années à venir. L’incroyable passion des fans de la Roma m’a convaincu d’accepter le poste et j’ai hâte de commencer la saison prochaine. En même temps, je souhaite bonne chance à Paulo Fonseca et je demande aux médias de comprendre que je ne ferai que des déclarations à ce moment-là. Quittez Rome! & Rdquor ;.