Mourinho, sur le match de Tottenham: "Personne ne parle de fusées avec la NASA"

Mourinho, lors d’un événement promotionnel avec un sponsor de Tottenham, a répondu avec cet exemple à une question sur la façon dont il évaluait son travail et le style de jeu que l’équipe développe: « Je ne pense pas que quiconque discuterait avec les gars de la NASA à propos de la science spatiale», pour ajouter que:« Les gens pensent pouvoir parler de football avec l’un des entraîneurs les plus importants du sport. Mais c’est la beauté du football. Je m’y suis habitué, je l’apprécie. Alors c’est bien ».

La récente élimination retentissante de la Ligue Europa a été un coup dur pour tout Londres, qui est apparu à Zagreb avec un bilan favorable de 2-0, pour finir par perdre le match en prolongation par 3-0, un résultat qui les a laissés de côté. Compte tenu de l’incapacité de réagir de l’équipe et du « mauvais » classement en Premier League, en ce moment ils sont sixième, ils ont précipité les critiques de l’entraîneur portugais.

Comme le rapporte le « Daily Mirror », grâce à la victoire de la semaine dernière avant la pause de l’équipe nationale, la tension s’est un peu baissée, mais Il semble qu’il faudra se qualifier pour la prochaine Ligue des champions s’il veut continuer sur le banc des « éperons » la saison prochaine. Contre Newcastle à leur retour de la fenêtre des équipes nationales, ils tenteront de reprendre la bonne dynamique pour traquer les quatre premiers classés. En ce moment, Chelsea n’est qu’à 3 points.

Bien qu’il lui reste deux ans sur son contrat, à Londres, ils indiquent déjà des noms de remplaçants possibles. Voici les Julian Nagelsmann du RB Leipzig et Brendan Rodgers de Leicester.

Bien sûr, malgré les rumeurs qui courent, Mourinho est calme: «Honnêtement, je prends la force de moi-même, mais aussi des gens que j’aime et des gens que je connais et m’aime, même si je ne les connais pas. Ils étaient appelés «Mouriñistas». J’ai beaucoup de ‘Mouriñistas’ dans le monde entier et je travaille pour eux « .