Mourinho veut conserver Kluivert à Rome

10/06/2021 à 18:55 CEST

Alberto Teruel

Le retour de Justin Kluivert dans la capitale italienne pourrait être définitif. S’il est vrai que La Gazzetta dello Sport a prévenu cette semaine que la Roma avait l’intention de libérer 15 joueurs pour la saison prochaine, l’ailier néerlandais, qui a joué cette année en prêt au RB Leipzig, semble faire partie des plans de José Mourinho.

Après la rénovation de Henrikh Mkhitaryan, que Mourinho connaît déjà depuis son passage à Manchester United, Roma devra continuer à travailler sur la section des renouvellements et des départs. Selon les informations publiées sur le site Gianluca di Marzio, Kluivert démarre avec un avantage sur le reste du prêt, dont Alessandro Florenzi, Cengiz Under, Robin Olsen et Steven Nzonzi.

Kluivert, qui a émergé aux Pays-Bas comme l’une des grandes promesses du football européen et a même suscité l’intérêt du Barça, n’a pas réussi à consolider cette saison en Allemagne. Le rapide ailier néerlandais a disputé 19 matches de Bundesliga avec le RB Leipzig, enregistrant 3 buts et 1 passe décisive. Malgré ces chiffres discrets, Mourinho espère responsabiliser le footballeur pour la saison prochaine.

Depuis leur rencontre en finale de l’UEFA Europa League 2017, où Manchester United a réussi à battre l’Ajax (0-2) grâce à des buts de Pogba et Mkhitaryan, Mourinho n’a pas caché son admiration pour Kluivert. Après la finale, l’entraîneur portugais s’est entretenu quelques minutes avec le footballeur, lui transférant l’envie de rejoindre leur chemin à l’avenir. Cette circonstance pourrait se produire au cours de la prochaine saison.