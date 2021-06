Mourinho veut Ramos à Rome

21/06/2021

Act à 10h40 CEST

Après avoir confirmé le départ de Sergio Ramos du Real Madrid, il s’agit désormais de trouver une nouvelle équipe. Ramos quitte le Bernabéu comme une légende à 35 ans, avec un bilan complet et sans pouvoir conclure un accord de renouvellement avec Florentino Perez.

Maintenant, tout un été devant vous pour discuter avec différents clubs et trouver la destination qui vous convient le mieux. Manchester City, United, PSG, et jusqu’à Séville cela avait sonné comme une nouvelle équipe possible, bien que Monchi l’ait exclu. Maintenant, un nouveau apparaît sur la table, le AS Rome par José Mourinho.

Selon ‘La Gazzetta dello Sport’ d’Italie, l’ancien entraîneur de Ramos à Madrid l’aurait appelé pour tester son incorporation. Mourinho, dans sa nouvelle étape en Italie, veut relancer l’entité romaine vers le plus haut et il considère les signatures « top », et l’un d’eux serait au centre de la défense.

Donc, Mourinho et Roma, même si c’est compliqué, travaillent à la signature de Sergio Ramos. L’une des premières étapes pour cela, selon les médias, serait la vente de Smalling, et Everton en est plus que possible l’acheteur.

Le point en faveur de l’équipe italienne est l’avantage fiscal de l’appel « Loi Beckham », grâce à laquelle les salaires des footballeurs étrangers ont un 50% de réduction sur les taxes. De plus, le loi qui vous permet de ne payer que 100 000 euros pour tous vos gains, comme le fait Cristiano.

Malgré tout cela, il y a le limite de salaire que les Roms doivent respecter, pour lequel il ne pouvait pas offrir à Ramos un salaire net de plus de 7,5 millions d’euros, 10 brut. Cela semble être une opération compliquée mais ni Mourinho ni Roma ne jetteront l’éponge.