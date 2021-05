Mourning Queen, 95 ans, rappelle à Harry à quoi ressemble le devoir en retournant au travail | Royal | Nouvelles

Reine: l’équipage du HMS Queen Elizabeth applaudit le monarque

Alors que la querelle entre les princes William et Harry résonne toujours et que la BBC fait face à des critiques sans précédent sur le scandale Martin Bashir, la reine a reçu des acclamations sur le navire de la Royal Navy qui porte son nom. Dans son premier engagement public en solo à grande échelle depuis la mort du duc d’Édimbourg, la monarque de 95 ans s’est envolée hier en hélicoptère à Portsmouth pour souhaiter bonne chance à l’équipage du HMS Queen Elizabeth avant de commencer la partie officielle de sa jeune fille. déploiement à l’Indo-Paciifc à 21h30 hier soir.

Vêtue d’un manteau en cachemire rouge et d’une robe en crêpe de laine de Stewart Parvin, un chapeau Rachel Trevor-Morgan et la broche scarabée – un cadeau de son mari bien-aimé – elle a été accueillie par le commandant du navire, le capitaine Angus Essenhigh, et le commodore Stephen Moorhouse , commandant du UK Carrier Strike Group (CSG).

Sa Majesté a montré une carte mettant en évidence la route que le navire de 3 milliards de livres prendra au cours de son déploiement de 26000 milles et sept mois en Extrême-Orient et a également eu la chance de rencontrer certains des 1700 membres du personnel à bord, dont des marins de la Royal Navy, Aviateurs de la Royal Air Force, Royal Marines et 250 membres du personnel des États-Unis.

En regardant la taille du navire de 4,5 acres, la reine a commenté: “Il y a beaucoup de place à bord.”

Elle a été présentée au premier maître Paul Brookes, 40 ans, et à son fils Morgan, un ingénieur et technicien maritime de 20 ans, qui servent tous les deux sur le porte-avions.

Paul, père de six enfants, a déclaré: «La reine avait certainement une étincelle dans les yeux lorsqu’elle a appris que Morgan et moi étions père et fils et que nous servions tous les deux à bord en même temps. Je pense qu’elle a aimé ça. Je lui ai dit que j’étais très fier.

Lors de la remise d’une médaille pour long service et bonne conduite pendant 15 ans dans la Royal Navy, au Maître Matthew Ready, 33 ans, la reine a appris qu’il avait servi sur le HMS Illustrious lors d’une mission de secours en cas de catastrophe aux Philippines.

Sa Majesté visite la base navale du HMS Queen Elizabeth (Image: .)

Il a déclaré: «La reine et le duc d’Édimbourg sont venus à bord du HMS Illustrious une fois lorsque nous avons eu un accident avec un avion à bord.

«La reine s’en est souvenue et a dit: ‘J’espère que ce n’était pas vous ou je devrai demander la remise de la médaille.’ “

Après avoir reçu un briefing sur le déploiement, elle reçut trois acclamations officielles de la part de la compagnie du navire alors qu’elle montait sur l’un de ses puissants ascenseurs d’avion MacTaggart Scott, conçus pour transporter deux chasseurs d’attaque F-35B.

Cette visite était la première d’une série d’engagements en personne de grande envergure que la reine entreprendra dans les semaines à venir.

Le capitaine Essenhigh a déclaré: “ C’était absolument passionnant. C’est toujours un grand privilège d’accueillir la reine parce qu’elle a des liens si étroits avec notre service.

«L’avoir à la fois comme notre souveraine et comme notre sponsor du navire à venir nous souhaiter bonne chance au moment de partir a été très spécial. Je pense qu’elle a été décontenancée par l’ampleur de l’effort que nous entreprenons et par les personnes et l’équipement dont nous disposons actuellement.

Le commodore Moorhouse a déclaré que la reine attendait avec impatience un peu de paix et de tranquillité, car les avions F-35B basés près de son domicile à Sandringham seraient en mission pendant sept mois.

La reine lors de sa visite avant de quitter Portsmouth (Image: .)

Il a dit: «Ce n’était pas perdu pour elle, ils sont de Marham, juste en bas de la route de Sandringham, alors elle les entend régulièrement.

Il a ajouté: «C’était un privilège absolu d’accueillir Sa Majesté sur son vaisseau amiral, elle était vraiment fascinée et intéressée par où nous allions et a été particulièrement frappée non seulement par où allait le porte-avions, mais aussi par où vont les frégates et les destroyers et le variété du voyage.

Il a déclaré que le moral était «fantastique» avant la navigation et a ajouté: «Les sourires sur les visages sont autant de rencontrer Sa Majesté que de savoir que nous allons nous en sortir.»

L’ancien premier amiral Lord West a déclaré que le monarque avait une fois de plus démontré le sens du devoir.

Il a déclaré: «Sa Majesté est tout simplement inspirante, car elle est animée par le sens du devoir et elle n’a jamais laissé tomber la nation.

«Mais il est important de se rappeler qu’elle a des liens très étroits avec la Royal Navy; son grand-père, son père et même son mari étaient tous des officiers de marine et ils ont rencontré le HMS Invincible à son retour des Malouines avec le prince Andrew à bord.

«Et elle se rend également compte que la production de deux grands transporteurs après que le gouvernement de coalition en 2010 a failli les abandonner a été un véritable effort national, impliquant des milliers de Britanniques.

Le HMS Invincible revient à Portsmouth après le conflit des Malouines (Image: SWNS)

Le HMS Queen Elizabeth, le navire le plus grand et le plus puissant de l’histoire de la Royal Navy, a été construit par plus de 10 000 personnes, dont plus de 800 apprentis, dans six chantiers navals des rives de la Clyde à la rivière Torridge.

Mais hier, c’était plus que du respect pour la Royal Navy, a déclaré l’amiral Lord West.

Alors que, officiellement, le déploiement est décrit comme «principalement centré sur la régénération de la capacité de frappe des transporteurs britanniques», il envoie un message beaucoup plus fort sur la projection de la portée mondiale du Royaume-Uni.

Son timing a été organisé dans le cadre de “l’inclinaison du Royaume-Uni vers la région indo-pacifique” dans le but de “renforcer les partenariats de défense profonde” ainsi que de prendre part à un exercice pour marquer le 50e anniversaire de l’accord de défense des cinq pouvoirs avec Malaisie, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande.

«Sa Majesté est à la tête du Commonwealth et je suis sûr qu’elle est ravie que nous regardions vers l’extérieur et que nous disions que l’ordre mondial établi, qui est menacé, est important et que nous jouons notre rôle pour le soutenir», a-t-il déclaré.

Le transporteur, qui navigue avec 250 US Marines en plus de là 1500 Royal Marines et marins et aviateurs de la Royal Navy, transportera dix-huit jets rapides F-35B de pointe, exploités par l’escadron 617 de la RAF et de la Royal Navy, et le US Marine Corps – la plus grande quantité de jets Lightning de cinquième génération jamais mise en mer.

Mais le Carrier Strike Group ne se résume pas à un seul navire. Il sera accompagné de six navires de la Royal Navy, d’un sous-marin, du destroyer américain USS The Sullivans et de la frégate néerlandaise HNLMS Evertsen.

Boris Johnson marche sur le pont d’envol avant le départ des navires (Image: .)

Il comptera également 14 hélicoptères, la plus grande quantité assignée à un seul groupe de travail britannique en une décennie.

Son odyssée de 28 semaines couvrira 26 000 miles nautiques traversant la Méditerranée jusqu’à la mer Rouge, puis du golfe d’Aden à la mer d’Oman et l’océan Indien à la mer des Philippines.

Il se rendra dans 40 pays dont l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et Singapour, participant à plus de 70 engagements, notamment en naviguant aux côtés du porte-avions français Charles De Gaulle en Méditerranée.

Hier soir, le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: «Le Carrier Strike Group du Royaume-Uni met les voiles pour écrire le nom de la Grande-Bretagne dans le prochain chapitre de l’histoire – une Grande-Bretagne véritablement mondiale qui s’avance pour relever les défis de demain, travaillant main dans la main avec nos amis. pour défendre nos valeurs communes et maintenir l’ordre international fondé sur des règles. »

James Rogers, du groupe de réflexion du Council on Geostrategy, a déclaré: «La Chine a déjà commencé à accuser la Grande-Bretagne de revenir dans la diplomatie britannique de la canonnière et de l’Empire, malgré le fait que le CSG soit une force multinationale naviguant dans les eaux internationales.

«Avant qu’il n’atteigne la mer de Chine méridionale, les navires du groupe se seront rendus en mer Noire, et je sais que les Ukrainiens sont très désireux de les faire visiter Odessa et d’autres endroits, car ils subissent de plus en plus l’ingérence et l’ingérence de la Russie.

«Le seul pays qui s’engage dans la diplomatie de la canonnière est la Chine dans la mer de Chine méridionale avec le harcèlement des navires philippins et vietnamiens, utilisant de grandes formations de navires de guerre chinois pour bloquer l’accès et s’engager dans des actions de provocation avec les navires américains et japonais.

«La Chine devrait se demander pourquoi tant de pays autour d’elle accueillent ce déploiement.»