Mousa Gholam brille à l’affiche du samedi 26 juin à Badia del Vallès

La ville de Badia del Vallès (Barcelone) accueille une soirée de boxe exceptionnelle, au cours de laquelle se distingue la présence de Mousa Gholam

L’affiche de la soirée

Le samedi 26 juin, Equipe Solé organiser une nouvelle soirée de boxe à Badia del Vallès, province de Barcelone.

Avec la collaboration de la mairie de Badia del Vallès, et du reste des sponsors, Team Solé présente une soirée totalement professionnelle, avec un total de huit matchs avec des noms comme ceux de Francis Morales, Aazddin Aajour ou Eva Díez.

Pour ce soir Equipe Solé et Vicious Promotions partenaire à nouveau pour amener une puissante équipe internationale avec quatre boxeurs de la Royaume-Uni, et plus de détails pourraient être annoncés sous peu.

Sans aucun doute, l’actualité marquante de l’événement est le retour de Moussa Gholam, du Equipe Gallego Prada, qui combattra à nouveau après deux années difficiles pour le combattant marocain.

