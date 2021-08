Moussa Sissoko et Serge Aurier en route pour la sortie de Tottenham

Le reste de la fenêtre de transfert d’été pourrait voir Moussa Sissoko et Serge Aurier se diriger vers la porte de sortie de Tottenham Hotspur, Fabrizio Romano signalant qu’un accord avec Watford pour Sissoko est possible. En attendant, la situation avec Aurier est un peu plus compliquée et une solution au désir de Tanguy Ndombele de quitter le club devrait également être résolue avant la date limite du 31 août.

Watford a ouvert des pourparlers avec Tottenham pour Moussa Sissoko, l’accord est “possible” – travaux en cours pour les sorties côté Spurs. ⚪️ #THFC #WatfordFC Serge Aurier sera une option pour Lille en cas de départ de Celik. Toujours à la recherche d’une solution pour Tanguy Ndombele. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 26 août 2021

Sorties potentielles sans surprise

Tottenham a fait la une des journaux pendant la fenêtre de transfert principalement pour la saga Harry Kane, mais avec son avenir désormais résolu dans un avenir immédiat, le club s’attache à attirer de nouveaux joueurs et à déplacer certains vers de nouveaux pâturages.

Watford serait désireux de signer Sissoko, qui est tombé dans l’ordre hiérarchique sous le nouveau patron des Spurs Nuno Espírito Santo et sa signature remplacerait directement Will Hughes, qui devrait rejoindre Crystal Palace dans les prochains jours.

L’avenir de Serge Aurier n’est toujours pas clair, même s’il a fait prendre conscience au club à l’issue de la saison 2020/21 de Premier League qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. Il a été lié à un retour dans l’ancien club du Paris Saint-Germain, dirigé par l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino.

Lille est également une destination potentielle pour l’arrière droit, mais tout accord dépendrait du départ de Lille de son propre arrière droit, Zeki Celik, 23 ans, qui plus tôt dans la fenêtre de transfert avait été lié aux Spurs. Avec Japhet Tanganga émergeant comme le choix préféré de Santo à l’arrière droit et Matt Doherty, quelqu’un dont le manager pense pouvoir tirer le meilleur parti comme il l’a fait à Wolverhampton Wanderers, Aurier est excédentaire par rapport aux besoins et les Spurs tiennent à le décharger.

Situation de Ndombele en cours

À peine deux ans après avoir signé le record des Spurs, Ndombele a demandé à quitter le club et n’avait participé à aucun des premiers matchs de Santo en charge du club. Le directeur du football de Tottenham, Fabio Paratici, s’efforce de trouver une solution, mais les frais de plus de 65 millions de livres sterling qu’il a coûtés aux Spurs ne seront probablement pas atteints après que de mauvaises performances et des suggestions de problèmes d’attitude aient gâché son séjour dans le nord de Londres.

