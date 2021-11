Moussage Yamuna : Qu’est-ce qui fait mousser la rivière et pourquoi est-ce dangereux

Au milieu des critiques croissantes concernant la formation de mousse dans la Yamuna, le gouvernement de Delhi a déployé mardi 15 bateaux pour retirer la mousse à l’aide de cordes (Photo: PTI)

Mousse à Yamuna : Une couche de mousse aperçue flottait sur des parties de la rivière Yamuna lundi près de Kalindi Kunj. Les images de fidèles de Chhath debout dans de l’eau chargée de mousse toxique pour offrir des prières font également surface sur Internet. Dans cet article, nous explorons les causes de l’écume dans la rivière Yamuna, pourquoi c’est dangereux et ce qui a été fait jusqu’à présent pour nettoyer les dégâts.

Les causes de la formation de mousse dans la Yamuna ?

L’écume n’est rien d’autre que le signe d’une rivière polluée. Selon les experts, le rejet d’effluents non traités ou mal traités pourrait conduire au moussage. Le réseau d’égouts et les déchets industriels entraînent également des mousses toxiques. Donnant davantage d’explications, Sushmita Sengupta, gestionnaire de programme principal du programme sur l’eau au Centre pour la science et l’environnement (CSE), a déclaré que les phosphates présents dans la rivière provoquent de la mousse. Les tensioactifs et les phosphates trouvés dans les détergents des ménages et le linge industriel sont déversés dans les rivières et toutes les eaux usées ne sont pas traitées, a-t-elle déclaré à Indian Express.com.

Donnant raison de la formation de mousse à cette période de l’année, Sengupta a expliqué que la rivière est dès sa sortie en phase maigre et que le débit d’eau est moindre à cette période de l’année. Les polluants ne sont donc pas dilués. À part cela, les turbulences au barrage près d’Okhla forment également de la mousse à partir des phosphates, a ajouté un responsable du Delhi Jal Board (DJB).

Le Comité de surveillance de Yamuna, l’année dernière en juillet, avait demandé au Comité de contrôle de la pollution de Delhi (DPCC) et au Conseil central de contrôle de la pollution (CPCB) d’inspecter et de soumettre des rapports sur cette question. Le rapport soumis par le CPCB en août de l’année dernière suggère que la formation de mousse a lieu à deux endroits – en aval des barrages ITO et Okhla. L’eau qui tombe après rejet du barrage d’Okhla agite les agents moussants présents dans l’eau.

Qui est en faute majeure ?

Delhi Jal Board a très peu à voir avec le moussage. La mousse n’est visible que près de Kalindi Kunj, en aval du barrage d’Okhla, a déclaré un haut responsable du DJB. Il a également ajouté que si seulement Delhi était à blâmer pour la formation de mousse, cela aurait été vu sur tout le tronçon de la rivière, après le barrage de Wazirabad, puisque les drains commencent à se déverser dans la rivière à partir de là.

Les responsables ont également déclaré qu’un drain provenant d’UP est déversé dans la rivière près de Kalindi Kunj. Le drain contient des eaux usées non traitées et pollue ainsi la rivière.

Selon Indianexpress.com, Raghav Chadha, vice-président du DJB, a déclaré lundi que le barrage d’Okhla relevait du département d’irrigation du gouvernement de l’Uttar Pradesh. La couche de mousse flottant dans la rivière près du barrage d’Okhla est due aux détergents et aux déchets toxiques. « Environ 155 MGD d’eau atteignent le barrage d’Okhla avec toutes sortes de déchets, rejets industriels, produits chimiques et détergents. Sur ce montant, 105 MGD sont débloqués par le gouvernement de l’Haryana dans la Yamuna via le drain de Najafgarh. Les 50 MGD restants sont débloqués par le gouvernement UP. L’eau tombe d’une hauteur, de sorte que les déchets non traités se transforment en mousse. Nous avons écrit à plusieurs reprises au gouvernement de l’UP pour traiter l’eau avant de la libérer, mais nous continuons à le voir », a déclaré Chadha dans l’Indian Express.

Est-ce que quelque chose a été fait jusqu’à présent?

Oui. En juin de cette année, le DPCC a interdit la vente, le stockage et le transport de savons et de détergents ne répondant pas aux normes de qualité fixées par le Bureau of Indian Standards (BIS). Le comité de surveillance de Yamuna, désormais dissous, avait déclaré qu’une telle interdiction pouvait être imposée.

Bien que les normes BIS pour les détergents aient été améliorées, il n’est toujours pas clair si ces normes ont finalement été respectées, a noté le cinquième rapport du comité de surveillance de Yamuna nommé par le NGT de l’année dernière. Des échantillons ont également été prélevés dans la rivière près du barrage d’Okhla pour vérifier niveaux de phosphate, a noté un haut responsable du DJB. Le DJB, cependant, ne surveille pas les niveaux quotidiennement, bien que des échantillons soient prélevés chaque fois que nécessaire, a-t-il ajouté.

Le gouvernement de Delhi déploie des bateaux pour enlever la mousse

Au milieu des critiques croissantes concernant la formation de mousse dans la Yamuna, le gouvernement de Delhi a déployé mardi 15 bateaux pour enlever la mousse à l’aide de cordes. Le Comité de contrôle de la pollution de Delhi (DPCC) est censé concevoir le plan et le mettre en œuvre avec l’aide du Département de contrôle des inondations d’irrigation et du Département des recettes. « Quinze équipes ont été déployées pour retirer l’écume de la rivière. L’exercice se poursuivra jusqu’à la fin de l’épisode de moussage actuel », a déclaré un responsable à l’agence de presse PTI.

Des images et des clips vidéo de fidèles de Chhath offrant des prières dans la Yamuna avec de la mousse flottant à la surface de la rivière deviennent virales sur Internet. La mousse avait déclenché une bagarre politique entre l’AAP au pouvoir et le BJP de Delhi.

Les dirigeants du BJP ont allégué que le gouvernement de l’AAP n’avait pas autorisé les célébrations de Chhath sur les rives de Yamuna à sceller l’état « pathétique » de la rivière, tandis que Gopal Rai et Raghav Chadha de l’AAP blâment les gouvernements de l’Uttar Pradesh et de l’Haryana pour l’écume de la rivière.

