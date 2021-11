Mousse toxique à Yamuna: « Haryana, le cadeau d’UP à Delhi », déclare Raghav Chadha de l’AAP

L’AAP avait fait l’objet de vives critiques pour ne pas avoir tenu sa promesse de nettoyer la Yamuna.

Un jour après que des photos de personnes offrant une oblation au Soleil debout dans une mousse toxique qui engloutit l’eau de Yamuna à l’occasion de Chhath Puja soient devenues virales sur les réseaux sociaux, le parti Aam Aadmi a rejeté aujourd’hui la responsabilité de la pollution et a déclaré que la mousse toxique est un cadeau à Delhi de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh dirigés par le BJP. L’AAP avait fait l’objet de vives critiques pour ne pas avoir tenu sa promesse de nettoyer la Yamuna.

S’adressant aux médias, le chef de l’AAP Raghav Chadha a déclaré : « La mousse dans la Yamuna se trouve dans la zone du barrage d’Okhla, qui relève du département d’irrigation de l’Uttar Pradesh, c’est la responsabilité du gouvernement de l’Uttar Pradesh. Mais comme chaque année, ils ont échoué cette année aussi… L’eau polluée n’est pas celle de Delhi, c’est un « cadeau » à Delhi par l’UP et le gouvernement de l’Haryana », a déclaré Raghav Chadha.

Chadha a déclaré que l’eau de Yamuna au barrage d’Okhla contient des déchets industriels et des détergents entraînant la formation de mousse. « Environ 105 MGD d’eaux usées de Yamuna dans l’Haryana et environ 50 MGD d’eaux usées de Ganga dans l’Uttar Pradesh se fondent dans le barrage d’Okhla. L’eau contient des déchets industriels, des détergents non traités et de l’ammoniac, ce qui a entraîné la formation de mousse », a déclaré Raghav Chadha.

Chadha a déclaré que le gouvernement de Delhi avait écrit aux États voisins sur l’utilisation de différentes méthodes pour nettoyer l’eau. « Les gouvernements BJP de l’Uttar Pradesh et de l’Haryana devraient être blâmés pour cela (mousse toxique). Année après année, nous avons écrit au gouvernement de l’Uttar Pradesh pour utiliser la technologie d’irrigation, les méthodes de bioculture… mais les gouvernements du BJP n’ont pas tenu compte de notre demande », a déclaré Raghav Chadha.

Cependant, le député du BJP Delhi, Manoj Tiwari, a réfuté l’affirmation de l’AAP en disant que le gouvernement de Delhi est responsable de la pollution. « Depuis hier soir, les députés de Kejriwal et leur administration répandent des mensonges selon lesquels UP et Haryana sont responsables de la pollution de Yamuna, alors voyons la vérité de l’AAP. Aujourd’hui, le gouvernement AAP est responsable de l’état de Yamuna, à quel point est-il juste de blâmer les autres États pour le mauvais travail effectué par vous (AAP) ? » dit Tiwari.

और जोर से थे UP और haryana हैं सच्चाई देख हैं aap की.

#यमुना हालत के जिम्मेवार aap हैं,आपके द्वारा किए गलत कार्य दूसरे राज्यों पर सही है? pic.twitter.com/ITx5lcdbaM — Manoj Tiwari ???????? (@ManojTiwariMP) 9 novembre 2021

Le chef du BJP, Amit Malviya, a affirmé que la panacée de Delhi CM pour tous les problèmes était la publicité. « Rien ne semble fonctionner à Delhi. Pollution de l’air débilitante, mousse toxique à Yamuna et 1 172 cas de dengue au cours de la dernière semaine. Arvind Kejriwal a même jusqu’à présent refusé de réduire la TVA sur l’essence et le diesel. La panacée de Delhi CM pour tous les problèmes est de diffuser des publicités et encore plus de publicités », a déclaré Malviya.

