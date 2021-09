Mousson à 99% de la moyenne sur longue période en juin-septembre ; retrait retardé

in

Les cultures d’été battent des records en continu depuis la campagne 2016-17 (juillet-juin). La mousson est la principale source d’irrigation pendant la saison kharif, car les agriculteurs de 52% des terres cultivables du pays en dépendent.

La saison des moussons de juin-septembre s’est terminée avec des précipitations de 99% de la moyenne à longue période (LPA) jeudi, contre 101% (avec une erreur de modèle de ±4%) prévu par le Département météorologique indien (IMD).

Cependant, cette année, la mousson du sud-ouest devrait commencer à se retirer de l’ouest du Rajasthan et du Pendjab à partir du 6 octobre, ce qui sera le deuxième retrait le plus retardé depuis 1961.

Des précipitations de 96 à 104 % de la LPA sont considérées comme normales.

L’apparition presque à temps, le retrait retardé et la répartition inégale au cours de la saison de quatre mois dans différentes régions ont été les faits saillants de la mousson de cette année. Le gouvernement a estimé une production céréalière record de 150,5 millions de tonnes (MT) au cours de cette saison kharif, soit 0,6% de plus que l’année dernière.

“Le retrait retardé ainsi que les précipitations normales attendues en octobre-décembre aideront les semis des cultures d’hiver”, a déclaré le directeur général de l’IMD, M Mohapatra.

En 2019, la mousson a commencé à se retirer de la région du nord-ouest à partir du 9 octobre et la production de céréales alimentaires rabi cette année-là a augmenté de 7 % pour atteindre 153,7 MT, en glissement annuel.

Bien que la région du nord-est ait connu un déficit de 12% de précipitations cette année, ce n’est pas un problème car quantitativement, la région reçoit des précipitations beaucoup plus élevées que d’autres parties du pays. D’autres régions ont reçu des précipitations normales entre 96 et 111% de la LPA. Les précipitations panindiennes ont été de 24 % inférieures à la normale en août et de 35 % supérieures à la normale en septembre.

Comme le Gujarat, le Rajasthan, le Maharashtra et le Madhya Pradesh ont reçu de très fortes précipitations en septembre, les experts ont déclaré qu’il pourrait y avoir des pertes de rendement pour les graines oléagineuses et les légumineuses, car les pluies excessives nuisent à ces cultures prêtes à être récoltées. La récolte de soja a été endommagée dans de nombreuses régions du Madhya Pradesh en raison de pluies excessives en septembre 2019 et 2020.

Le département météorologique a apaisé l’appréhension de fortes précipitations en septembre devenant la nouvelle norme, bien que cela se produise pour la troisième année consécutive. “Cela n’a pas besoin d’être continu car les précipitations ne cessent de changer”, a déclaré DS Pai, chef de la division des prévisions à long terme.

Sur les 13 événements de basse pression qui ont eu lieu pendant toute la saison, ce qui est normal pendant la mousson, cinq ont eu lieu en septembre, a déclaré Mohapatra, ce qui a augmenté les précipitations au cours du dernier mois de la saison.