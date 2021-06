Mousson à Mumbai : Fortes pluies en ville ; 4 métros fermés en raison d’une inondation

in

La police de la circulation a fermé les métros de Milan, Khar, Andheri et Malad aux automobilistes en raison de l’engorgement de ces endroits. (Image représentative : PTI)

Mercredi, la première pluie de la mousson de cette année à Mumbai a provoqué un engorgement des eaux dans diverses parties de la ville, incitant la police de la circulation à fermer quatre métros et obligeant les automobilistes à abandonner leurs véhicules sur les routes.

La police de la ville a appelé les Mumbaikars à ne pas sortir de chez eux inutilement et les a mis en garde contre les déplacements dans certaines des zones inondées.

Alors qu’il y avait moins de véhicules sur les routes de la ville au milieu de l’averse, les motocyclistes et autres conducteurs de deux-roues n’ont pas pu manœuvrer leurs véhicules à certains endroits inondés.

La police de la circulation a fermé les métros de Milan, Khar, Andheri et Malad aux automobilistes en raison de l’engorgement de ces endroits.

«Nous avons fermé les métros en raison d’un engorgement pouvant atteindre deux pieds à ces carrefours. Cependant, la circulation est fluide sur la SV Road, Linking Road et la Western Express Highway. Jusqu’à présent, aucun embouteillage n’a été signalé », a déclaré à PTI Somnath Gharge, commissaire adjoint de la police (trafic), banlieue ouest.

Les fortes pluies causent un problème de faible visibilité et augmentent le risque d’accidents, c’est pourquoi le personnel de la police de la circulation est sur les routes pour prévenir de tels incidents, a déclaré le responsable.

Des grues ont été utilisées pour dégager les routes sur lesquelles les automobilistes avaient abandonné leurs véhicules en raison de l’engorgement, a-t-il ajouté.

La police de Mumbai a déclaré dans un tweet: «#WaterLogging Netaji Palkar Chowk, SV Road Baherambaug Junction, Sakkar Panchayat Chowk, Neelam Junction, Govandi, Hindamata Junction, Iqbal Kamani Junction, Dharavi Restaurant, Dharavi, Sion Junction, King Circle. Veuillez planifier vos déplacements de la même manière. #StaySafeMumbai #MonsoonSafety. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.