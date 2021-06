Mousson normale pour soutenir la reprise économique ; le rallye des prix des matières premières agricoles se poursuivra-t-il dans les prochains jours ?

La mousson du Sud-Ouest est cruciale pour l’Inde. Il fournit 70 % des précipitations de l’Inde et la plupart des activités agricoles en dépendent. Image : .

Par NS Ramaswamy

À un moment où la deuxième vague de Covid se propage à travers le pays, la bonne nouvelle est que l’IMD et le météorologue privé Skymet ont prédit que l’Inde connaîtrait à nouveau une mousson normale cette année. La mousson du Sud-Ouest est cruciale pour l’Inde. Il fournit 70% des précipitations de l’Inde et la plupart des activités agricoles en dépendent. En outre, le secteur agricole représente environ 18% du PIB de l’Inde et emploie plus de la moitié des 1,39 milliard d’habitants du pays.

L’année dernière, l’agriculture était le seul secteur qui soutenait l’économie indienne alors qu’il enregistrait un effondrement dans le secteur manufacturier et d’autres secteurs, qui ont été durement touchés, principalement en raison d’un verrouillage à l’échelle nationale. De même, nous prévoyons que cette année, des pluies normales aideront à soutenir une reprise économique, qui fait face à de nouveaux risques de résurgence des cas de Covid, lors de la deuxième vague de la pandémie.

Source : IMD, Skymet, Ventura Securities Ltd

Les prix des matières premières agricoles se sont redressés et ont surperformé au cours de l’exercice 2020-2021, soutenus par des facteurs :

– Plans de relance mondiaux, dollar plus faible et conditions météorologiques défavorables

– Baisse des taux d’intérêt des banques centrales mondiales

Source : Usine Ticker, Ventura Securities Ltd

Le tableau ci-dessus suggère que les prix des matières premières agricoles NCDEX/MCX ont surperformé, principalement grâce à de meilleures mesures de politique budgétaire prises par les banques centrales mondiales et la RBI.

La plupart des prix des produits agricoles de Kharif (prévoir le coton) et les prix des cultures Rabi se sont refroidis principalement en raison de la mousson du sud-ouest (juin à septembre) prévue par IMD comme «normale»

Source : Tickerplant, Ventura Securities Ltd Source : NCDEX, Ventura Securities Ltd

À l’avenir, nous nous attendons à ce que les prix des matières premières Rabi amorcent la prochaine étape du rallye après les saisons de pointe des arrivées. Le rallye sera principalement soutenu par la saison des festivals, qui s’étend d’août à décembre.

Le rallye des prix Agri Commodity devrait-il se poursuivre dans les prochains jours/mois ?

– Précipitations excessives dans la région centrale ; a Performance du coup du chapeau des prix des matières premières attendue : Selon les prévisions de l’IMD, des précipitations excessives de plus de 106% sont probables dans la région de l’Inde centrale, ce qui pourrait avoir un impact sur les cultures Kharif de coton, de soja et de sucre. Cela pourrait endommager ou réduire la production agricole et les prix des produits de base pourraient se diriger vers le nord.

– Des prix plus élevés du pétrole brut peuvent soutenir les prix du complexe des graines oléagineuses, du complexe de guar et du sucre : Au cours du dernier mois, les prix du pétrole brut Brent s’échangeaient au-dessus de 70 USD/baril. La plupart du temps, le complexe d’oléagineux, le complexe de guar et le prix du sucre ont une corrélation positive avec les prix. Toute nouvelle augmentation du prix du pétrole brut alimentera les prix de ces produits de base vers le nord.

– Un prix MSP plus élevé augmentera les prix agricoles : Le Comité du Cabinet sur les affaires économiques (CCEA) a récemment approuvé un prix de soutien minimum (MSP) plus élevé pour toutes les cultures kharif obligatoires pour la saison de commercialisation 2021-22. Cela devrait entraîner une hausse des prix des produits agricoles.

– Le « net long » spéculatif sur les matières premières agricoles atteint des sommets historiques.

– Le deuxième confinement pourrait perturber la chaîne d’approvisionnement des produits agricoles et la demande de l’industrie : En raison de la fermeture d’APMC Markets et de Mandi en raison du verrouillage, cela est susceptible de créer des perturbations de la chaîne d’approvisionnement entraînant une augmentation de la demande de produits essentiels comme le complexe de riz, d’huiles comestibles et d’épices (à savoir, poivre et curcuma) ; La demande de la filière coton textile va également être impactée. Nous nous attendons à ce que l’utilisation industrielle de matières premières comme le maïs et les tourteaux pour l’aviculture diminue.

– Globalement, les conditions météorologiques sèches au Brésil et en Argentine sont favorables à une hausse des prix avec également une forte demande post-covid de la Chine.

– D’un autre côté, selon ., la Fed annoncera une réduction de l’assouplissement quantitatif en août ou en septembre en raison des préoccupations croissantes en matière d’inflation qui pourraient faire baisser les prix des matières premières internationales telles que le coton, le soja et le sucre. En interne, la saison d’arrivée de pointe pour les cultures Rabi et une prévision positive de mousson du sud-ouest par IMD et Sky rencontrées sont des amortisseurs de prix.

Distribution de la mousson pour donner la direction des prix – Enfin, la distribution de mousson des précipitations excédentaires/inférieures ou normales donnerait la réaction aux prix des matières premières agricoles. Les prix des produits agricoles sont également influencés par d’autres facteurs, tels que les fluctuations des prix du pétrole et du taux de change de la roupie, les droits d’importation/exportation, etc. Selon l’évolution de ces facteurs, ils pourraient exercer une pression à la hausse ou à la baisse sur les prix des produits agricoles. .

(NS Ramaswamy est responsable des matières premières, Ventura Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

