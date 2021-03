Moustachegate de Henry Cavill est l’une des raisons pour lesquelles Zack Snyder est heureux d’avoir terminé sa coupe Snyder de la Ligue de la justice

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Après des années de campagnes de fans, Zack Snyder a finalement pu sortir Justice League comme il l’avait initialement prévu. Le cinéaste semble assez satisfait de ce fait, d’autant plus que la coupe théâtrale de 2017 était bien loin de ce qu’il envisageait pour le film d’équipe de super-héros de Warner Bros.et DC. Le film de 2017 avait plus que sa juste part de problèmes, mais celui dont les fans se souviendront probablement pour toujours est le tristement célèbre «moustachegate». La situation impliquait Henry Cavill d’obtenir une lèvre CGI pour couvrir sa moustache lors des reprises, et le résultat était à la fois étrange et un peu effrayant. Maintenant, Snyder a confirmé que cette chose même était l’une des raisons pour lesquelles il voulait lancer son propre film dans le monde.