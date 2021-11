Mouvement de fret : meilleure connectivité avec NE dans le pipeline

Le port de Sittwe, d’une valeur de 120 millions de dollars, fait partie du projet de transport multimodal Kaladan (KMMTTP) parrainé par l’Inde, financé par l’Inde, qui vise à relier Kolkata au nord-est via la baie du Bengale.

Une multitude de projets en cours qui visent à améliorer la connectivité entre le Nord-Est (NE) et le reste de l’Inde, avec Kolkata servant de plaque tournante des opérations, devraient stimuler le commerce avec les sept sœurs enclavées de la région, en plus de faciliter commerce avec les pays voisins. L’opérationnalisation du port de Sittwe dans la province de Rakhaine au Myanmar, dont les travaux touchent à leur fin, constituera une étape vitale dans cette direction. Le port de Sittwe, d’une valeur de 120 millions de dollars, fait partie du projet de transport multimodal Kaladan (KMMTTP) parrainé par l’Inde, financé par l’Inde, qui vise à relier Kolkata au nord-est via la baie du Bengale.

Dans le cadre de ce circuit de fret, les marchandises seront transportées du quai Khidderpore de Calcutta au port de Switte au Myanmar et de là à Mizoram dans le nord-est de l’Inde. Le trajet du port à Lawngtia dans le Mizoram comportera deux volets : un tronçon de 158 km sur la rivière Kaladan au Myanmar jusqu’au terminal multimodal de Paletwa et un trajet de 110 km par route du terminal à la frontière du Mizoram. Cet itinéraire se poursuivra jusqu’à Dabaka dans l’Assam via la NH54 longue de 850 km. En plus d’assurer un accès alternatif au NE et de réduire les coûts logistiques, cette route offrirait au pays un nouveau passage vers le Bangladesh, la Chine, la Thaïlande et le Laos.

Une ligne commerciale du port de Calcutta au nord-est a également été ouverte via le port de Chittagong au Bangladesh depuis juillet 2020. Mais la congestion du port de Chittagong a posé des problèmes logistiques. Alors qu’un nouveau terminal de 955 crores de roupies est en cours de construction à Ashugunj au Bangladesh avec une ligne de crédit indienne à 33 %, le retard dans l’exécution du projet par la Bangladesh Inland Water Transport Authority a entravé une meilleure connectivité avec le NE par la voie navigable. L’aménagement d’un chenal en amont de Narayanganj à Dhaka, qui devrait être achevé au cours de l’exercice en cours, et l’aménagement du tronçon Sirajganj-Chilmari (au Bangladesh)-Dhubri (à Guwahati), avec des travaux de dragage en cours entre Sirajganj et Chilmari, sont devrait faciliter les choses dans ce contexte.

Pendant ce temps, l’augmentation du nombre de routes protocolaires indo-bangladesh de 8 à 10 en mai de l’année dernière a ajouté deux ports d’escale – Jogigopha en Inde et Bahadurabad au Bangladesh – aux 12 ports d’escale existants. Les routes de protocole nouvellement ajoutées ont fourni une nouvelle connectivité vers le Meghalaya, l’Assam, l’Arunachal Pradesh, le Nagaland et le Bhoutan.

Ces projets reliant le reste de l’Inde au nord-est via le Myanmar et le Bangladesh envisagent le Khidderpore de Kolkata comme plaque tournante du mouvement des marchandises. Le Kolkata Port Trust, rebaptisé Syama Prasad Mookherjee Port (SMP), est le seul port indien à bénéficier d’une connectivité multimodale (rail, route et voies navigables). Vinit Kumar, président de SMP, souligne que les deux bras de manutention du port – Kolkata et Haldia – sont situés à la jonction d’une mer et d’un fleuve, ce qui lui permet d’exploiter les voies navigables nationales (NW) 1&2 – NW-1 relie Haldia à Varanasi et NW-2 relie Kolkata et Haldia au NE via les routes protocolaires Indo-Bangladesh et la rivière Kaladan au Myanmar.

L’utilisation des voies navigables intérieures a contribué à augmenter les exportations de riz et de blé vers le Bangladesh à une moyenne quotidienne de 5 000 tonnes. « Les 2,5 tonnes lakh d’exportations de riz vers le Bangladesh qui ont eu lieu par la route l’année dernière ont été réalisées en 3-4 mois cette année en utilisant les voies navigables intérieures, dit-il.

Il est impératif que le port de Switte devienne opérationnel au plus tôt et que les routes du protocole Indo-Bangladesh deviennent plus dynamiques grâce à l’opérationnalisation du terminal d’Ashuganj et du fairway de Narayanganj, renforçant la connectivité vers le NE, Sarbananda Sonowal, ministre de l’Union des ports, de la navigation et voies navigables, a dit.

