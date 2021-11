Mouvement des prix AAVE : la nouvelle fonctionnalité de portail d’Aave v3 entraînera-t-elle une augmentation de la valeur des jetons ?

Aave AAVE / USD est un protocole open source et non dépositaire qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur les dépôts et d’emprunter des actifs.

Aave utilise la décentralisation et la sécurité de la blockchain Ethereum.

Le nouveau rôle de portail d’Aave v3 en tant que catalyseur de croissance

Le 30 octobre, nous avons discuté de la croissance potentielle du jeton Aave en novembre, ainsi que d’autres jetons.

Le 4 novembre, AAVE a publié Aave V3.

Il s’agit d’une mise à jour qui maintient les concepts de base pour lesquels le protocole Aave est connu, mais fournit de nouvelles fonctionnalités qui, à leur tour, permettent aux utilisateurs de créer de nouveaux cas d’utilisation.

Il s’agit d’une mise à jour qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à une nouvelle forme d’innovation pour la communauté.

Avec lui, ils ont discuté de diverses mises à jour, notamment du portail, du mode haute efficacité, du mode d’isolement, des améliorations de la gestion des risques, des fonctionnalités spécifiques à la L2 et de la contribution de la communauté.

Plus précisément, Portal permet aux actifs de circuler de manière transparente entre les marchés Aave v3 via différents réseaux.

Dois-je investir dans l’Aave (AAVE) ?

Le 15 novembre, Aave (AAVE) valait 311,27 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur du jeton et du type de mouvement de prix que nous pouvons en attendre, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

Le plus haut historique de l’AAVE a été atteint le 18 mai, lorsque le jeton a atteint une valeur de 661,69 $. Ici, nous pouvons voir qu’à son point ATH, le jeton valait 350,42 $, soit 112% de plus que sa valeur du 15 novembre.

En termes de valeur du jeton en octobre, son point le plus bas était le 12 octobre, lorsque AAVE valait 272,61 $.

Le point le plus élevé du mois pour l’AAVE a été le 27 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 422,97 $.

Ici, nous pouvons voir que tout au long du mois d’octobre, le jeton a augmenté en valeur de 150,36 $ soit 55%.

Cependant, du 27 octobre au 15 novembre, la valeur du jeton a chuté de 111,7 $ ou 26%.

Selon les données d’IntoTheBlock, AAVE a enregistré 805,49 millions de dollars de transactions de plus de 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, l’AAVE a enregistré 63,63 millions de dollars d’entrées commerciales totales, ainsi que 54,08 millions de dollars de sorties commerciales totales.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que l’AAVE atteigne une valeur de 350 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement rentable.

