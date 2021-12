Mouvement des prix Aave : le partenariat avec Balancer va-t-il prendre de la valeur ?

Aave AAVE / USD est un protocole open source et non dépositaire qui permet aux utilisateurs de gagner des intérêts sur les dépôts où ils peuvent emprunter des actifs.

Il est connu pour le fait qu’il permet des prêts Flash, qui sont émis et réglés instantanément.

L’alliance Balancer comme catalyseur de croissance

Le 15 décembre, nous avons couvert une annonce officielle sur Twitter selon laquelle Balancer Labs a lancé des « pools boostés », qui fourniront des liquidités excédentaires à Aave pour la performance.

Selon Fernando Martinelli, co-fondateur et PDG de Balancer Labs, cette collaboration avec Aave est la première itération du lancement de Boosted Pools.

Il représente un ajustement naturel et renforce même votre place dans l’écosystème Balancer.

Il existe une variété de niveaux différents en ce qui concerne les innovations de Boosted Pool qui conduisent à des résultats solides, un niveau de liquidité plus élevé et des intégrations plus efficaces pour la liquidité, ainsi que des rendements plus élevés.

Balancer a également noté qu’il s’agit d’un produit destiné à trouver une solution au problème de la diminution de l’efficacité du capital en ce qui concerne les retours sur les jetons déposés auprès des pools Automated Market Maker (AMM).

Dans l’ensemble, cela a le potentiel d’augmenter la valeur du jeton AAVE.

Dois-je investir dans l’Aave (AAVE) ?

Le 17 décembre, Aave (AAVE) valait 169,34 $.

Pour voir ce que signifie ce point de valeur pour le jeton AAVE, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances le mois dernier.

La valeur historique la plus élevée du jeton AAVE était le 18 mai, lorsque le jeton valait 661,69 $.

Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton valait 492,35 $ de plus, soit 290%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton AAVE en novembre, son point de valeur le plus élevé était le 9 novembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 346,86 $.

Cependant, son point de valeur le plus bas était le 28 novembre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 224,69 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a diminué de 122,17 $ ou 35% au cours du mois de novembre. Selon les données d’IntoTheBlock, AAVE a enregistré 139,52 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

De plus, nous avons vu 23,03 millions de dollars d’entrées commerciales totales et 21,89 millions de dollars de sorties commerciales totales au cours des sept derniers jours.

Cela dit, à sa valeur de 169,34 $, AAVE est une solide opportunité d’investissement car il a le potentiel d’atteindre 200 $ d’ici la fin janvier 2022.

