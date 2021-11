Mouvement des prix BTC : vaut-il la peine d’acheter le 8 novembre 2021 ?

Bitcoin BTC / USD est de loin le plus grand jeton de crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, et ses mouvements de prix façonnent l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie.

Adoption massive du Bitcoin et développement futur comme catalyseur de croissance

Le 21 octobre, nous avons discuté s’il était trop tard pour investir dans Bitcoin alors qu’il avait déjà atteint sa valeur ATH de 67 276 $. Il y avait aussi beaucoup d’enthousiasme autour de l’ETF Bitcoin.

Cela est dû au fait qu’après que l’ETF Bitcoin basé sur les contrats à terme ProShares a fait ses débuts sur le marché de la Bourse de New York avec le téléscripteur BITO, le prix du Bitcoin a dépassé sa valeur de 62 000 $ à ce moment-là et a atteint son nouvel ATH. point. .

Ce fut une étape majeure dans l’adoption massive du Bitcoin, ainsi que d’autres crypto-monnaies. Il a servi de validation du marché de la cryptographie par le plus grand régulateur financier de la plus grande économie mondiale.

JPMorgan a déclaré que le nombre croissant d’investisseurs de la génération Y pourrait porter le BTC à 146 000 $.

La ville de New York a eu un maire pro-crypto, où le démocrate Eric Adams a promis de faire de la ville le centre des Bitcoins et a annoncé la nouvelle via un tweet. Miami a vu le maire Francis Suarez dire qu’il prendrait son prochain chèque de paie 100% Bitcoin.

Dans les cinq prochains jours, le protocole Bitcoin devrait subir un soft fork. C’est ce qu’on appelle la mise à jour Taproot, qui vise à améliorer la confidentialité, l’efficacité et les capacités de contrat intelligent du réseau.

Ceci est considéré comme la première mise à jour majeure depuis août 2017, lorsque Bitcoin a introduit Segregated Witness (SegWit) et a vu le lancement du Lightning Network.

Cette fourche souple et cette mise à niveau ont le potentiel d’augmenter encore la valeur de Bitcoin.

Faut-il acheter du Bitcoin (BTC) ?

Le 8 novembre, Bitcoin (BTC) valait 66 041 $.

Afin que nous puissions avoir une indication de ce prix, ainsi que de l’évolution de son prix au cours du mois dernier, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps et sa valeur en octobre.

En termes de performances d’octobre, Bitcoin (BTC) a commencé le 1er octobre, avec son point de valeur le plus bas à 43 414 $.

Cependant, le 20 octobre, il a culminé ce mois-ci à 67 276 $, ce qui est également sa valeur la plus élevée de tous les temps.

Ici, nous pouvons voir que du 1er au 2 octobre, la valeur du Bitcoin (BTC) a augmenté de 23 862 $, soit 55%.

Cependant, du 20 octobre au 8 novembre, la valeur est inférieure de 1 235 $ ou 1,84%.

Selon les données d’IntoTheBlock, BTC a enregistré 246,81 milliards USD de transactions supérieures à 100 000 USD au cours des sept derniers jours.

Cela dit, le réseau avait également une moyenne sur 30 jours de 38,52 millions d’adresses.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur du jeton BTC augmente à 68 500 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un achat solide à son prix actuel.

