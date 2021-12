Mouvement des prix de la mangouste : devriez-vous acheter le jeton MONGOOSE ?

Le représentant du Congrès américain Brad Sherman a fait des remarques concernant la discussion réglementaire avec les PDG de crypto, où il a discuté des pièces de monnaie et de la relation avec le nom d’un animal.

Ainsi est né Mongoose MONGOOSE / USD.

Un seul mot peut affecter l’industrie de la cryptographie.

Le 8 décembre, CSPAN a publié une citation du public sur Twitter, où Sherman a déclaré :

«La menace numéro un pour les crypto-monnaies sont les crypto-monnaies. Bitcoin pourrait être remplacé par Ether, qui pourrait être remplacé par Doge, qui pourrait être remplacé par HamsterCoin, et puis il y a CobraCoin, que pourrait faire MongooseCoin avec CryptoCoin ? »

Ce seul commentaire lors de l’audience était tout ce qui était nécessaire pour qu’un nouveau jeton de crypto-monnaie soit mis sur le marché.

Le public était intitulé « Les actifs numériques et l’avenir de la finance : comprendre l’innovation en Amérique ».

Fait intéressant, Hamster Coin existait déjà et a commencé à prendre de la valeur ; Cependant, quelques instants après cette audience, Mongoose Coin est également né.

Dois-je acheter de la mangouste (MONGOOSE) ?

MONGOOSE a une liquidité totale de plus de 4,6 millions de dollars et une capitalisation boursière de plus de 28 millions de dollars au 16 décembre.

Le 16 décembre, Mongoose (MONGOOSE) valait 0,0000000000000004236 dollars.

Pour voir de quel type de valeur il s’agit pour le jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps et à sa valeur la plus basse de tous les temps.

La valeur historique la plus élevée du token MONGOOSE était de 0,00000000000000079072. À son point de valeur ATH, le jeton était de 0,00000000000000074836 $ de plus en valeur, soit de 1,766%.

La valeur historiquement basse du jeton MONGOOSE était de 0,00000000000000000024 dollars. À sa valeur la plus basse jamais enregistrée, le jeton était de 0,0000000000000004212 dollars, soit 99% de moins en valeur.

Le 8 décembre, le jeton valait 0,00000000000000000074 $. Cela signifie que du 8 décembre au 16 décembre, le jeton a augmenté en valeur de 5,624% soit 0,0000000000000004162 dollars.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que le jeton MONGOOSE atteigne 0,0000000000000015 $ d’ici la fin décembre.

Dans cet esprit, le jeton Mongoose est un jeton mème qui a vraiment secoué le monde de la cryptographie grâce à son changement rapide de valeur, mais cela peut être un achat intéressant.

