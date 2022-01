Mouvement des prix de l’Ethereum : l’ETH vaut-il la peine d’investir le 3 janvier ?

Ethereum ETH / USD est une plate-forme basée sur la blockchain connue pour son jeton de crypto-monnaie, ETH.

Il s’agit d’un réseau blockchain qui permet la fonctionnalité de contrat intelligent, sur laquelle reposent la finance décentralisée (DeFi) et les applications décentralisées (dApps).

La transition vers la preuve de participation (PoS) comme catalyseur de croissance

Ethereum a connu des développements majeurs récemment. En fait, le 20 décembre, Tim Beiko a annoncé le Kintsugi Merge Testnet.

Cependant, le message officiel a noté que le testnet Kintsugi offre à la communauté une opportunité à travers laquelle ils peuvent expérimenter avec Ethereum après la fusion et identifier tout problème potentiel.

Après cela, tous les réseaux de test de longue durée fonctionneront via The Merge, et une fois qu’ils auront été mis à jour et stables, la prochaine étape consiste à passer du réseau principal d’Ethereum à la preuve de participation (PoS).

Le 21 décembre, la page d’accueil d’Ethereum.org a également vu sa propre mise à jour et a été mise en ligne dans plus de 20 langues.

De plus, le 27 décembre, nous avons expliqué comment les frais de gaz Ethereum sont devenus 69% moins chers que le mois précédent. Tous ces développements ont contribué à la croissance de l’écosystème Ethereum et à la valeur du jeton ETH.

Faut-il investir dans Ethereum (ETH) ?

Le 3 janvier, Ethereum (ETH) valait 3 824,51 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur ce que signifie ce point de valeur pour le jeton ETH et dans quelle mesure il peut évoluer, nous examinerons la valeur la plus élevée de tous les temps ainsi que les performances du jeton en décembre.

Ethereum (ETH) avait sa valeur la plus élevée de tous les temps de 4 878,26 $ le 10 novembre. Ici, nous pouvons voir qu’à son point de valeur ATH, le jeton était de 1 053,75 $ plus élevé en valeur ou de 27%.

Lorsque nous examinons les performances du jeton en décembre, nous pouvons voir que le 1er décembre, le jeton ETH avait son point de valeur le plus élevé à 4 765,73 $.

Son point de valeur le plus bas, cependant, était le 30 décembre, lorsqu’il est tombé à 3 628,53 $ en valeur. Cela nous donne une indication que du 1er au 30 décembre, le jeton Ethereum (ETH) a perdu en valeur de 1 137,2 $.

Cependant, du 30 décembre au 3 janvier, le jeton ETH a augmenté en valeur de 195,98 $ ou 5%.

Dans cet esprit, nous pouvons nous attendre à ce qu’Ethereum (ETH) atteigne une valeur de 4 000 $ d’ici la fin janvier.

Le mouvement des prix post Ethereum : vaut-il la peine d’investir dans l’ETH le 3 janvier ? est apparu en premier sur Invezz.