Mouvement des prix Dogecoin : le soutien d’Elon Musk et de Tesla augmentera-t-il en valeur ?

Dogecoin DOGE / USD a commencé comme une blague et a servi de base à d’autres pièces, qui seraient finalement appelées «pièces meme».

Cependant, au fil du temps, il a trouvé un niveau d’appel de masse dans toute sa communauté et est toujours utilisé comme jeton de pourboire sur les plateformes de médias sociaux.

Elon Musk soutient Dogecoin comme catalyseur de croissance

Le 29 novembre, nous avons discuté de la façon dont Binance a repris les retraits DOGE après un tweet d’Elon Musk, montrant à quel point il est influent en ce qui concerne DOGE.

Elon Musk a été un grand partisan des crypto-monnaies, même si Tesla a abandonné Bitcoin en raison de son processus d’extraction de preuve de travail (PoW).

Cela dit, le 14 décembre, Elon Musk a publié un post sur Twitter dans lequel il a déclaré que Tesla permettrait d’acheter certains produits avec Doge pour voir comment ils s’en sortent.

De plus, le PDG milliardaire de SpaceX et Tesla a mentionné que les transactions quotidiennes de Dogecoin avaient plus de potentiel que celles de Bitcoin, où il a fait cette déclaration dans une interview avec le magazine Time, qui l’a nommé « Personne de l’année 2021 ».

Ce prix est décerné à la personne la plus influente d’une année donnée.

Cela dit, Elon Musk a déclaré qu’il préférait Dogecoin pour les transactions et a expliqué qu’il considérait le Bitcoin comme le mieux adapté comme forme de réserve de valeur en raison du fait que le volume de transactions du réseau est faible et que le coût par transaction est élevé. .

Dois-je acheter Dogecoin (DOGE) ?

Le 14 décembre, Dogecoin (DOGE) valait 0,1985 $.

Pour voir ce que signifie ce point de valeur pour le jeton DOGE, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en novembre.

Le plus haut historique pour DOGE était le 8 mai, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,731578 $. À son point de valeur ATH, le jeton valait 0,533078 $, soit 268% de plus.

Lorsque nous avons examiné les performances du jeton en novembre, le 8 novembre, le jeton avait sa valeur la plus élevée de 0,2938 $.

Sa valeur la plus basse était le 28 novembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 0,1956 $. Ici, nous pouvons voir que le jeton a diminué en valeur de 0,0982 $ ou 33%.

Cependant, du 28 novembre au 14 décembre, la valeur du jeton a augmenté de 0,0029 $.

Cela étant dit, d’ici la fin janvier 2022, nous pouvons nous attendre à ce que Dogecoin (DOGE) augmente jusqu’à 0,3 $.

Le mouvement des prix post Dogecoin : le soutien d’Elon Musk et de Tesla augmentera-t-il en valeur ? est apparu en premier sur Invezz.