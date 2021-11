Mouvement des prix HT : comment l’interdiction de la crypto-monnaie en Chine affectera-t-elle le jeton HT ?

Le Huobi Token HT / USD est un système de points de fidélité alimenté par blockchain. Il s’agit d’un jeton officiel de l’échange et prend en charge les entreprises et tous les produits de l’écosystème mondial Huobi, y compris les événements HT exclusifs.

La dynamique mondiale comme catalyseur de croissance

La bourse de crypto-monnaie Huobi a annoncé qu’elle anticipait une baisse de 30% des revenus en raison de la répression chinoise des crypto-monnaies. Ceci est basé sur une déclaration du co-fondateur Du Jun.

S’adressant au Financial Times, Du Jun a mentionné que la bourse était en train d’arrêter son service à tous les utilisateurs chinois d’ici la fin de 2021.

Étant donné qu’il n’y aura pas d’utilisateurs chinois sur la plate-forme, les revenus de Huobi provenant de ces utilisateurs tomberont à zéro.

Afin de compenser la perte de revenus du marché chinois, Huobi envisage d’étendre l’offre dans d’autres pays.

Tout cela pourrait potentiellement contribuer à la croissance du jeton HT, donc même s’il est en déclin, ce pourrait être le moment idéal pour investir dans HT car la valeur du jeton est encore faible.

Le 9 novembre, Huobi Global a obtenu l’autorisation de relocaliser ses activités de trading au comptant à Gibraltar, ce qui est un bon début.

Devriez-vous investir dans Huobi Token (HT) ?

Le 9 novembre, le Huobi Token (HT) valait 10,83 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur exacte du jeton HT, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

La valeur la plus élevée de tous les temps de HT était le 12 mai, lorsque le jeton a atteint 39,66 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton était de 28,83 $ plus élevée ou 266% plus élevée à son plus haut niveau que le 9 novembre.

En termes de performances en octobre, le point le plus bas de la valeur de HT était le 12 octobre, lorsque le jeton est tombé à 7,16 $.

Son point culminant a été le 23 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 10,53 $. Cela signifie que le jeton a augmenté en valeur de 3,37 $ ou 47% tout au long du mois.

Selon les données d’IntoTheBlock, HT a enregistré 96,32 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des sept derniers jours.

En outre, il a également enregistré 25,79 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 34 millions de dollars de sorties de change totales au cours de la même période.

Cela étant dit, avec tout cela à l’esprit, ce point bas de la valeur du jeton HT pourrait être le moment idéal pour l’acheter, car sa valeur pourrait grimper à 13 $ d’ici la fin novembre s’il maintient cet élan.

Le mouvement des prix post HT : comment l’interdiction de la crypto-monnaie en Chine affectera-t-elle le jeton HT ? est apparu en premier sur Invezz.