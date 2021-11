Mouvement des prix VeChain : la valeur de l’EFP augmentera-t-elle après la mise à niveau vers le réseau principal ?

VeChain VET / USD est une plate-forme de blockchain d’entreprise spécialement développée en mettant l’accent sur les exigences de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique.

La blockchain VeChain exécute le jeton VeChain (VET) et le jeton VeThor (VTH).

Le jeton VeChain est utilisé pour transférer de la valeur sur le réseau, et le jeton VeThor est utilisé comme énergie qui alimente les transactions de contrat intelligent.

VeChainThor v1.6.0 comme catalyseur de croissance

Le 28 octobre, nous avons analysé les augmentations de prix survenues dans le jeton VET de VeChain.

Le 16 novembre, VeChain a annoncé qu’à la hauteur du bloc 10 653 500, VeChain est entré en toute sécurité dans une nouvelle ère de POA 2.0, qui est un nouvel algorithme de consensus pouvant prendre en charge l’écosystème.

POA 2.0 est le premier protocole du genre au monde et combine deux principaux types de mécanismes de consensus blockchain, dont Byzantine Fault Tolerance et Nakamoto, dans le but d’éliminer ses faiblesses et de tirer parti de ses forces.

POA 2.0 met essentiellement à jour le processus de randomisation, qui est utilisé pour sélectionner le prochain producteur de blocs, où la manipulation de la blockchain devient par conséquent impossible.

En outre, il introduit également une fonction de comité, où trois BP supplémentaires sont sélectionnés au hasard pour vérifier un verrou et empêcher davantage tout type de falsification.

POA 2.0 garantit également que les données peuvent être arrêtées immédiatement et, en tant que telle, garantit que des fourches accidentelles ne peuvent pas se produire au sein du réseau.

Tout cela a le potentiel de contribuer à la croissance de VeChain et, à son tour, d’augmenter la valeur du jeton VET.

Faut-il investir dans VeChain (VET) ?

Le 16 novembre, VeChain (VET) valait 0,14772 $.

Pour avoir une meilleure perspective du type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en octobre.

La valeur la plus élevée de tous les temps de VeChain (VET) s’est produite le 19 avril, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,280991 $.

En termes de performances en octobre, VeChain (VET) a atteint son point le plus bas le 1er octobre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 0,09449 $.

Son point le plus élevé en valeur en octobre a été le 26 octobre, lorsque le jeton a atteint une valeur de 0,1467 $.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que l’EFP atteigne 0,18 $ d’ici la fin novembre, ce qui en fait un investissement rentable.

Le mouvement des prix après VeChain : la valeur de l’EFP augmentera-t-elle après sa mise à niveau vers le réseau principal ? est apparu en premier sur Invezz.