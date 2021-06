Mouvement fragmenté à venir pour Wall Street ; Les stocks de covid pourraient augmenter en raison de la demande refoulée

Grant Bowers pense que le mouvement des actions à Wall Street pourrait ne pas être uniforme à partir de maintenant. (Photo : REUTERS)

Les actions les plus touchées par la pandémie de covid-19 pourraient toujours constituer une opportunité d’investissement attrayante, a déclaré Grant Bowers, gestionnaire de portefeuille, analyste de recherche Franklin Equity Group. “Les cours des actions Epicentre se sont redressés dans une certaine mesure ces derniers mois, mais nous voyons toujours une opportunité d’améliorer la croissance dans l’espace de consommation alors que les restrictions pandémiques sont levées, profitant aux restaurants, aux voyages et aux entreprises technologiques axées sur le consommateur”, a-t-il ajouté. Bowers pense que le mouvement des actions à Wall Street pourrait ne pas être uniforme à partir de maintenant, chaque entreprise connaissant un niveau d’appréciation différent, entraînant un marché boursier fragmenté de gagnants et de perdants.

Les actions d’Epicentre, selon Grant Bowers, sont les entreprises qui ont considérablement sous-performé alors que la pandémie a forcé des changements dans notre travail, nos voyages et nos comportements sociaux. La croissance de ces stocks pourrait être soutenue par la demande refoulée des consommateurs, associée à des taux d’épargne élevés. “Nous pensons que la demande des consommateurs refoulée sera un énorme moteur de croissance – en mars 2021, le taux d’épargne personnelle aux États-Unis s’élevait à 27,6%, une augmentation énorme par rapport à 8,3% en mars de l’année dernière”, a déclaré Bowers. Au milieu de la pandémie et des blocages qui en résultent, les consommateurs aux États-Unis et dans d’autres pays n’ont pas dépensé d’argent comme ils le faisaient jusqu’à la fin de 2019. “Nous attendons des consommateurs qu’ils recherchent des produits offerts par le secteur de la vente au détail ainsi que des activités et des expériences”, il ajouta.

Repérant les tendances émergentes sur le marché qui pourraient être là pour de bon, Grant Bowers a déclaré que les habitudes sans contact stimulées par la pandémie mondiale devraient se poursuivre. En outre, il a déclaré que le rôle du secteur des soins de santé pourrait également rester élevé. «Les soins de santé, pour des raisons évidentes, occuperont également probablement un rôle de premier plan dans notre économie pendant de nombreuses années à venir. Les consommateurs veulent de meilleurs soins de santé, un meilleur traitement et un meilleur accès, et les progrès technologiques peuvent faciliter cela », a-t-il ajouté.

Bien que les actions de croissance aient surperformé au cours de la dernière décennie à Wall Street, alors que l’économie américaine se rapprochait de l’ancienne normale, le leadership du marché s’est déplacé vers des titres axés sur la valeur et cycliques. Cependant, pour les investisseurs à long terme, Bowers soutient que la croissance est mieux positionnée que la valeur. “Notre préférence est de détenir des sociétés avec de meilleures perspectives de pricing power, bénéficiant de tendances de croissance séculaires et d’un degré plus élevé de prévisibilité des bénéfices”, a-t-il ajouté.

