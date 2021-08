Mouvement sans couture ! Indian Railways met en service une ligne double avec électrification entre Vijayawada-Uppaluru

Le projet ferroviaire est exécuté par RVNL.

Projet ferroviaire de doublement et d’électrification : une circulation fluide du fret et des passagers ! Indian Railways a récemment achevé et mis en service 17 kilomètres de ligne double ainsi que la traction électrique entre Vijayawada et Uppaluru dans le sud de l’Inde. Selon South Central Railways, la mise en service de la double ligne ainsi que l’électrification font partie du projet d’électrification et de doublement des chemins de fer indiens de la section Vijayawada – Gudivada – Bhimavaram – Narsapur, Gudivada – Machilipatnam et Narsapur – Nidadavolu. Il s’agit d’un projet prestigieux des chemins de fer indiens, situé dans la ceinture côtière de l’Andhra Pradesh. Le projet ferroviaire devrait donner un élan au développement de la région.

Le projet de chemin de fer a été sanctionné au cours de l’année 2011-12 pour 221 kilomètres de distance à un montant estimé de Rs 3 000 crore. Le projet ferroviaire est exécuté par RVNL. Sur 221 kilomètres de distance, 141 kilomètres de longueur ont été achevés et mis en service. Les travaux avancent à un rythme rapide dans la section restante de 70 kilomètres de route et sont presque terminés. Voici quelques-uns des principaux avantages de la nouvelle ligne double avec électrification entre Vijayawada et Uppaluru :

1) Le projet renforcera considérablement l’infrastructure de transport ferroviaire en assurant une circulation fluide à la fois du trafic de passagers et de fret sur les rails.

2) La ligne nouvellement doublée augmentera la mobilité et servira les aspirations du public en matière de transport ferroviaire

3) Avec cela, l’économie de l’arrière-pays devrait voir un effet de levier avec une impulsion dans le mouvement de l’agriculture ainsi que des articles Aqua

4) L’électrification récente de la ligne contribuera à économiser de l’énergie ainsi qu’à réduire les dépenses de carburant en plus de minimiser l’empreinte carbone

5) Cela sert également de ligne alternative viable pour le corridor ferroviaire côtier entre les villes de Vijayawada et Visakhapatnam

