Mouvements cryptographiques haussiers : un stratège cryptographique analyse la trajectoire des prix pour 3 actifs numériques

Le marché de la crypto a explosé à la fin de cette semaine, et les pièces les plus importantes se négocient dans le vert.

Un crypto-trader populaire analyse l’action future possible des prix pour Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Cardano (ADA).

Analyse du prix du Bitcoin

Il a récemment déclaré qu’il voyait Bitcoin se rallier alors qu’il éliminait sa résistance immédiate à 42 000 $.

« À travers ce qui dépasse cette plage [$42,000] va garantir une nouvelle dynamique à la hausse.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le vert et la pièce royale est au prix de 45 050,55 $.

Analyse du prix de l’Ethereum

En ce qui concerne l’ETH, il dit qu’il s’attend à une brève période de réflexion pour la pièce après qu’elle vient de se rallier à une résistance à 2 900 $ après le lancement de sa mise à jour très attendue EIP-1559.

“Mais à ce stade, nous créons potentiellement une divergence baissière substantielle, et nous approchons d’un week-end, et nous approchons d’une zone de forte résistance [$2,900], à travers lequel il est peu probable que nous allons faire une percée de cette résistance en une seule fois, d’autant plus que nous ne sommes pas entrés dans cette zone de résistance depuis juin.

Il s’est également assuré de prédire qu’Ethereum corrigerait contre Bitcoin (ETH/BTC) avant d’imprimer une configuration haussière plus haut-bas.

« Donc, étant donné que nous procédons actuellement à cette mesure corrective sur Ethereum contre Bitcoin, vous allez examiner un nouveau plus bas plus élevé à établir. Donc 0,06 BTC [$2,562] est un niveau, 0,063 BTC [$2,690] est un niveau », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi et expliqué que «Ces deux zones sont les zones que nous devrions examiner pour ETH/BTC. Mais dans l’ensemble, les attentes sont, pour moi personnellement, que nous allons nous trouver un sommet temporaire avec les mouvements actuels des marchés d’Ethereum contre Bitcoin.

Analyse des prix Cardano

Concernant le prix de l’ADA, l’analyste a déclaré qu’il formerait une structure haussière.

«Nous suivons toujours une tendance à la baisse, faisant des hauts et des bas plus bas. Il est donc possible que nous testions à nouveau le support, que nous créions une divergence haussière, puis que nous fassions plus tard la percée vers une nouvelle vague d’impulsion.