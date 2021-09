mouvements récents de Bitcoin et altcoin | Invezz

Vous trouverez ci-dessous un court texte sur les mouvements récents de Bitcoin et d’actifs numériques de Jonas Luethy, vendeur pour le courtier britannique d’actifs numériques GlobalBlock, partagé exclusivement avec Invezz.

Bitcoin (BTC / USD) a dépassé les 50 000 $ après s’être brièvement échangé au-dessus de ce niveau hier matin. Il est tombé à 48 300 $ du jour au lendemain. Selon des analystes et des commerçants informés, la prochaine résistance que le produit phare de la crypto brisera est de 51 200 $. Jonas Luethy considère 48 300 $ comme le niveau de support clé. Pour voir une poursuite de la tendance, une cassure nette au-dessus de 51 000 $ est nécessaire.

Mouvements Altcoins

Ethereum (ETH / USD) est à près de 4 000 $ au moment d’écrire ces lignes, alors que le marché évolue en douceur vers le haut. À ce jour, Solana (SOL / USD) est la septième plus grande crypto par capitalisation boursière. Sa valeur a augmenté de 600 % depuis le 20 juillet. Il a de nouveau culminé, s’échangeant actuellement à 140 $. Le fait que le financement à terme de Solana soit assez faible indique que ce n’est pas l’effet de levier, mais le trading au comptant qui détermine l’essentiel de l’action des prix. La domination du marché de Bitcoin est d’un peu moins de 42% avec une capitalisation boursière totale de crypto de 2,23 billions de dollars.

Plus de mauvaises nouvelles pour Ripple

La SEC a demandé à Ripple (XRP / USD) de livrer la correspondance à 22 dépositaires d’e-mails, ainsi qu’un million de messages Slack envoyés à leur personnel. Cette demande pourrait coûter à Ripple environ un million de dollars et reporter le verdict de quelques mois.

Sotheby’s dynamise le marché du NFT avec deux collections d’une valeur de plusieurs millions

La semaine prochaine, Sotheby’s mettra aux enchères deux collections NFT : 101 Bored Ape Yacht Club et 101 Bored Ape Kennel Club NFT, qui devraient rapporter entre 12 et 18 millions de dollars, contre 1,5 à 2 millions de dollars.

Axie Infinity Income Fees surpasse Binance Smart Chain, UniSwap

Axie (AXS / USD) Infinity a annoncé qu’il générait plus de revenus que des entités notables telles que Binance (BNB / USD) Smart Chain, OpenSea et Uniswap. La plateforme compte désormais plus d’un million d’utilisateurs actifs au quotidien. En comparaison, les jeux non cryptés typiques n’attirent pas plus de 700 000 utilisateurs quotidiens.

Axie manque quelque chose en matière d’accessibilité. Vous devez avoir 3 Axies pour jouer et un Axie coûte environ 300 $. Malgré cela, Axie Infinity contribue à créer un avenir où les jeux et les crypto-monnaies iront de pair.

