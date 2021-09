Mouvements technologiques : Azure GM rejoint Madrona ; Microsoft promeut le scientifique en chef ; Esper ajoute l’exécutif; Suite

De gauche à droite : Aseem Datar, Chris Picardo et Birkan Uzun. (Photos de Madrona)

— Le directeur général et COO de Microsoft Azure, Aseem Datar, rejoint Madrona Venture Group en tant que partenaire. La société d’investissement de Seattle a également annoncé que Chris Picardo avait été promu associé et que Birkan Uzun l’avait rejoint en tant qu’investisseur.

Datar a débuté chez Microsoft en tant que responsable de l’ingénierie et a passé plus de 17 ans dans l’entreprise. Il quittera Microsoft et commencera à temps plein chez Madrona plus tard ce mois-ci.

Il a travaillé dans les équipes Windows et Office et est devenu en 2014 directeur général pour Microsoft Azure et la plateforme de données. Il est investisseur providentiel et conseiller de startups.

« J’ai connu et travaillé en étroite collaboration avec Aseem pendant de nombreuses années – pendant mon séjour chez Microsoft et dans un passé récent également. Aseem fait évoluer les entreprises », a déclaré S. « Soma » Somasegar, directeur général de Madrona Venture Group, dans un article sur LinkedIn.

Picardo a rejoint Madrona en 2017 en tant qu’associé senior et est actuellement observateur du conseil d’Unearth Technologies, Knock, Shyft et Ovation.io. Il a brièvement quitté l’entreprise en 2019 pour diriger WONE, une entreprise de vêtements de sport de Los Angeles.

Avant de travailler chez Madrona, Picardo était directeur des finances et de l’intelligence économique chez la startup new-yorkaise Rockets of Awesome et associé en capital-investissement chez Invus Group.

Ancien ingénieur logiciel d’Amazon, Uzun travaillait plus récemment sur la réponse COVID-19 d’Amazon et était membre de Castor Ventures, un fonds de capital-risque des anciens du MIT.

Jaime Teevan (Photo de fichier ./Dan DeLong)

— Le scientifique en chef de Microsoft, Jaime Teevan, a été promu vice-président de l’entreprise (CVP).

Dans un article sur LinkedIn, Teevan a décrit s’être initialement senti “étrangement, ridiculement mal à l’aise” à propos de l’annonce, mais a finalement choisi de l’accepter.

« Être CVP chez Microsoft est une grosse affaire. Je suis un dirigeant de l’entreprise maintenant », a-t-elle déclaré. « C’est plutôt cool d’avoir la responsabilité d’aider à façonner une entreprise aussi percutante pendant une période aussi charnière. »

Teevan a rejoint Microsoft en 2006 en tant que chercheur principal. Elle était auparavant conseillère technique du PDG Satya Nadella et a été présentée comme . Geek of the Week.

Dans son rôle de scientifique en chef, Teevan fait partie de la division Expériences et appareils de Microsoft et travaille sur des projets allant des normes d’IA aux politiques de travail évolutives du géant de la technologie à la suite de la perturbation de la pandémie de COVID-19.

Ganesh Ramamoorthy. (Photo Esper)

— L’ancien de Microsoft Ganesh Ramamoorthy a rejoint la plate-forme DevOps de Seattle Esper en tant que vice-président du développement commercial. Il occupait plus récemment un poste similaire chez IoTium, une startup de logiciels qui a été acquise par View, Inc. en juillet.

Au cours de son passage de 15 ans chez Microsoft, Ramamoorthy a dirigé le développement commercial de Windows & Devices, l’activité Windows Phone et un partenariat stratégique avec Intel.

Esper a levé 30 millions de dollars plus tôt cette année pour développer sa plate-forme DevOps pour les flottes d’appareils IoT.

— Sarah Bird, PDG de longue date de Moz, est désormais vice-présidente exécutive et directrice des revenus du groupe Moz à la suite de l’acquisition de la société de Seattle par iContact, filiale de J2 Global.

Marcela Martin. (Photo de l’espace carré)

— Avalara a ajouté Marcela Martin, directrice financière de Squarespace, à son conseil d’administration. Martin était auparavant directeur financier chez Booking.com.

« Son expertise dans la rationalisation des opérations et l’intégration des fusions et acquisitions, combinée à son expérience dans la conduite d’opérations stratégiques pendant les périodes de croissance, apportera une valeur ajoutée considérable au conseil d’administration d’Avalara », a déclaré Scott McFarlane, PDG d’Avalara, dans un communiqué.

Avalara a également déclaré que Chelsea Stoner, partenaire de Battery Ventures, avait démissionné du conseil d’administration à compter du 27 août.

L’entreprise de logiciels fiscaux basée à Seattle a nommé Bruce Crawford et Srinivas Tallapragada à son conseil d’administration en juin.

— Peter Denton, responsable marketing chez Pioneer Square Labs, basé à Seattle, prend un nouveau poste à XMTP où il se concentrera sur la croissance de la startup crypto qui vient de lever 20 millions de dollars dans un tour dirigé par a16z. “Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de faire le grand saut dans le Web3”, a tweeté Denton. XMTP vise à permettre la communication entre les portefeuilles cryptographiques. Denton a précédemment travaillé dans des startups de Seattle, notamment Cheezburger et Steller.