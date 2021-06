Mouvements technologiques : Kevin Turner, ancien directeur de l’exploitation de Microsoft, quitte Core Scientific ; Le fondateur de Magic AI rejoint ThruWave

Kévin Turner. (Photo scientifique de base)

– Kevin Turner a démissionné de son poste de PDG de la startup de blockchain de la région de Seattle, Core Scientific. L’ancien COO de Microsoft a déclaré à . que “le timing était vraiment bon pour moi”.

« La société est en grande forme pour devenir publique dans un proche avenir. Je vais juste prendre un peu de temps pour recharger et planifier ma prochaine chose », a déclaré Turner.

Turner restera un conseiller de l’entreprise. Le président Mike Levitt est maintenant PDG.

Turner a rejoint Core Scientific en 2018. Auparavant, il a passé 11 ans chez Microsoft de 2005 à 2016, à la tête des équipes commerciales et marketing mondiales de l’entreprise. L’ancien directeur général de Walmart et membre du conseil d’administration de Nordstrom – connu pour son énergie et son franc-parler – était autrefois considéré comme un candidat au poste de directeur général de Microsoft, mais il est parti en 2016 pour occuper le poste de PDG de Citadel Securities.

Fondée en 2017, Core Scientific construit une technologie d’infrastructure blockchain liée à l’hébergement, au traitement des transactions et au développement d’applications. Il gère une flotte de plus de 130 000 mineurs de crypto-monnaie. L’entreprise compte une centaine d’employés et a levé 115 millions de dollars à ce jour, selon PitchBook.

Alexa Anthony, PDG et co-fondatrice de Magic AI. (Photo de fichier .)

— Alexa Anthony, cofondatrice de Magic AI, a rejoint la startup ThruWave à Seattle en tant que responsable des opérations commerciales. Anthony dirigeait auparavant Magic AI, une startup de Seattle qui a développé un logiciel d’IA pour aider à surveiller les chevaux. Elle a fermé cette entreprise fin 2019 après avoir échoué à lever plus de capital-risque.

ThruWave a été créée à l’Université de Washington en 2017. La société a développé une technologie qui utilise des ondes millimétriques pour voir à travers les emballages. Les clients Fortune 100 dans les entrepôts de vente au détail et de commerce électronique utilisent le matériel et les logiciels de ThruWave. La startup a levé 6,4 millions de dollars l’année dernière.

Anthony a déclaré qu’il y avait beaucoup de points communs entre ThruWave et sa dernière startup.

“Il y a une vision par ordinateur et une composante matérielle, un marché industriel, des talents incroyables dans l’équipe, de grands progrès avec les contrats clients en place et des revenus précoces”, a-t-elle déclaré. “Sans parler de l’avantage du bureau amical pour les chiens!”

Anthony était auparavant conseiller chez Forstmann & Co. et a passé deux ans chez Intellectual Ventures.

Adrianna Burrows. (Photo Panopto)

— La startup de vidéo d’entreprise de Seattle, Panopto, a ajouté la directrice du marketing Payscale Adrianna Burrows à son conseil d’administration. Burrows est un directeur marketing de longue date, ayant passé du temps chez Microsoft, Stack Overflow et Cornerstone OnDemand avant de rejoindre l’année dernière l’éditeur de logiciels de rémunération basée à Seattle Payscale. Elle est également membre du conseil d’administration de Stack Overflow, qui a été acquis cette semaine pour 1,8 milliard de dollars.

Panopto, fondée en 2007, a d’abord ciblé les universités qui voulaient un moyen de capturer, stocker, diffuser et trier des vidéos de conférences. Plus tard, il a trouvé une demande dans la gestion de contenu vidéo d’entreprise – des organisations allant des institutions financières aux fabricants d’appareils électroménagers qui voulaient un moyen de gérer les vidéos et les diapositives pour la formation, les événements, les ventes, le marketing, etc.

Burrows, qui a également passé 12 ans chez Waggener Edstrom (WE), est le premier membre indépendant du conseil d’administration de Panopto.

“La vidéo est essentielle à la mission des entreprises et des universités, et sa valeur et son rôle ne feront qu’augmenter à partir d’ici”, a déclaré Burrows dans un communiqué.

Panopto a décroché le mois dernier un investissement de K1 Investment Management et a acquis Ensemble Video. Les revenus récurrents annuels de la société ont augmenté de plus de 40 % en 2020 et s’élèvent désormais à 50 millions de dollars.

Travis Shipley. (Photo du tableau de bord)

— Le fabricant de logiciels de planification de la main-d’œuvre de la région de Seattle, Shiftboard, a ajouté Travis Shipley au poste de directeur des recettes. Il était auparavant vice-président des ventes chez Wrike, une plate-forme de gestion du travail collaboratif récemment acquise par Citrix. Shipley a passé près d’une décennie chez Microsoft et a également fondé la société de conseil Portelo.

Fondée en 2002, Shiftboard a initialement conçu un logiciel de gestion des quarts de travail des employés pour les clients du secteur de la santé. Il s’est depuis étendu à plusieurs secteurs et cas d’utilisation. Son logiciel permet aux entreprises d’intégrer les informations de paie et d’utiliser les données pour créer des opérations de main-d’œuvre optimales, entre autres solutions. La société a levé 11,5 millions de dollars en 2018 et a fusionné l’année dernière avec SchedulePro.

— Charlie Corredor, ancien cadre chez OtoNexus Medical Technologies et co-fondateur de la startup de Seattle Phoresa, a rejoint Microsoft en tant que responsable de programme senior dans Microsoft 365 et Microsoft Search. Corredor était auparavant responsable de la stratégie produit chez Facebook.

— Itron, société d’IdO industriel basée à Liberty Lake, dans l’État de Washington, a ajouté Santiago Perez à son conseil d’administration. Perez a précédemment passé plus de 15 ans chez Johnson Controls et était directeur commercial numérique chez Schneider Electric. Il est actuellement senior advisor chez Arsenal Capital Partners.