Mouvements technologiques : l’ancien directeur marketing de la sensibilisation rejoint Fastly ; SmartRecruiter ajoute l’ancien SVP de Tableau ; et plus

— A nommé rapidement Margaret Arakawa au poste de directrice du marketing du fournisseur de réseau cloud coté en bourse basé à San Francisco. Arakawa a passé près de 20 ans chez Microsoft avant de rejoindre la startup de vente de Seattle Outreach en juillet 2019. Elle a quitté Outreach l’année dernière.

« Fastly est une entreprise incroyable avec une vision noble : aider à créer un monde où toutes les expériences numériques sont rapides, engageantes et sûres pour tout le monde. Là où le bien prospère et où nous améliorons la vie des gens », a écrit Arakawa sur LinkedIn.

— Steve Eichenlaub a rejoint le Portland Seed Fund en tant que commandité. Vétéran d’Intel, Eichenlaub était auparavant directeur général d’Intel Capital et directeur principal de la croissance stratégique pour Intel Labs.

Fondé en 2011, Portland Seed Fund a fermé son troisième fonds en 2019 et a investi dans plus de 100 sociétés en phase de démarrage dans le nord-ouest du Pacifique, avec un accent particulier sur l’Oregon.

— L’ancien dirigeant de Tableau Software, Mark Jewett, a rejoint la startup SmartRecruiters basée à San Francisco en tant que directeur marketing. Jewett était auparavant vice-président senior du marketing produit et partenaire chez Tableau, propriété de Salesforce, et a également passé plus de 15 ans chez Microsoft dans divers rôles de marketing et de stratégie.

« Avec les PDG plus concentrés que jamais sur le manque de talents auxquels ils sont confrontés chaque jour, notre mission de connecter les gens à des emplois à grande échelle et d’aider à promouvoir le succès du recrutement n’a jamais été aussi pertinente », a déclaré Jewett dans un communiqué.

— Joshua Burgin, qui a passé plus de sept ans chez Amazon Web Services, quitte le géant du cloud. Burgin a rejoint Amazon pour la première fois en tant qu’ingénieur en 1997, et a travaillé chez Fred Hutch, QL2 Software, RPI et Zynga avant de retourner chez Amazon en 2014. Il était plus récemment directeur général d’AWS Outposts.

Burgin a déclaré qu’il révélerait bientôt son prochain mouvement. « En commençant ma carrière dans les années 90 avec un passage de 3 ans dans une petite « librairie en ligne » nommée Amazon.com, je n’aurais jamais pu imaginer que nous finirions dans le cloud. Chacun d’entre vous a rendu ma deuxième visite ici incroyablement spéciale, et travailler ensemble va me manquer », a-t-il écrit sur LinkedIn.

— Gene Hall, un vétéran de Cisco depuis 20 ans, a rejoint Puppet, basé à Portland, Oregon, en tant que directeur marketing. Il était plus récemment CMO et vice-président du marketing de la sécurité pour Cisco.

Entreprise d’automatisation d’infrastructure cloud, Puppet compte 500 employés et sept bureaux dans le monde.

L’ancien directeur marketing de Puppet, Erik Frieberg, est maintenant chez Solo.io, basé à Cambridge, dans le Massachusetts.

— Marc Monday a rejoint la société britannique de logiciels Sage en tant que vice-président des partenariats stratégiques mondiaux. Un ancien de Microsoft, Monday était auparavant cadre chez SAP Concur, Cisco et Citrix.

– Abhi Mishra, vétéran d’Amazon et de Microsoft, est désormais directeur de la technologie chez Human Interest, un fournisseur 401(k) basé à San Francisco. Il développait plus récemment des expériences d’achat personnalisées pour Amazon.

— Pushpay, qui fabrique des outils numériques pour les organisations confessionnelles et à but non lucratif, a promu Maria Telles au poste de vice-présidente des ressources humaines. Elle est basée à Auckland, en Nouvelle-Zélande, où la société basée à Redmond, dans l’État de Washington, possède un deuxième bureau.

Telles a rejoint Pushpay en 2019 en tant que directrice des ressources humaines. Elle travaillait auparavant pour la société d’analyse des médias Nielsen.

— La cofondatrice de Tenta Browser, Jennifer McEwen, est désormais directrice du marketing produit chez Avast suite à l’acquisition de la startup de Seattle.

McEwen a aidé à lancer Tenta Browser, un service de navigation crypté, en 2016 et a été présenté dans le Startup Spotlight de . en 2019.