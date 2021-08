Mouvements technologiques : un ingénieur de premier plan chez Blue Origin rejoint SpaceX ; Axon embauche l’exécutif de HTC Vive ; Porche ajoute à bord

Chris Chin. (Photo Axone)

— La société de technologie d’application de la loi Axon a ajouté l’ancien directeur de HTC Vive Chris Chin au poste de vice-président de la technologie immersive. Dans son nouveau rôle, Chin sera responsable des plateformes de formation en réalité virtuelle et en réalité augmentée d’Axon.

Chez HTC Vive, Chin était vice-président et directeur général de Vive Studios, qui publiait du contenu VR. Il est basé dans la région de la baie de San Francisco.

Basée à Scottsdale, en Arizona, Axon maintient une présence technique importante à Seattle. La société affirme que sa mission est d’aider à réduire l’utilisation de la force par la police en fournissant de la transparence, des technologies et des outils qui peuvent remplacer les armes mortelles.

– L’ancien ingénieur des systèmes de la NASA, Nitin Arora, quitte Blue Origin pour rejoindre SpaceX, selon un article publié sur LinkedIn.

Arora a passé plus de deux ans chez Blue Origin de Jeff Bezos, plus récemment dans le cadre de l’équipe de construction du système d’atterrissage humain de l’entreprise spatiale.

Cette décision intervient après l’appel infructueux de Blue Origin et le procès en cours concernant la décision de la NASA d’attribuer à SpaceX d’Elon Musk un contrat de 2,9 milliards de dollars pour renvoyer les astronautes sur la lune.

— La société de technologie de services à domicile basée à Seattle, Porch Group, a ajouté deux nouveaux membres au conseil d’administration: Rachel Lam, cofondatrice et associée directrice d’Imagination Capital, et Maurice Tulloch, ancien PDG du groupe Aviva plc. Lis l’histoire.

Lisa Nelson. (Photo Microsoft)

— L’ancienne directrice générale de M12, Lisa Nelson, a été nommée au conseil d’administration d’Astra Space. Basée en Californie, Astra Space est une entreprise spatiale de cinq ans qui est devenue publique le mois dernier via une fusion avec une SPAC dirigée par le pionnier des télécommunications Craig McCaw.

“La technologie spatiale permettra la prochaine économie d’un billion de dollars”, a déclaré Nelson dans un communiqué. « Je suis ravi de m’associer au conseil d’administration et à l’équipe de direction de classe mondiale d’Astra pour ouvrir la voie à la prochaine frontière de l’innovation et de la croissance économique.

Nelson siège également actuellement au conseil d’administration de Kuelap et DNA Seattle. Elle est conseillère pour Brooks, Movac, Flying Fish Partners et pour les startups technologiques en démarrage.

— L’ancien directeur financier de Convoy, Brian Kreiner, a récemment rejoint la plateforme de recrutement universitaire Handshake en tant que directeur financier.

Le président et chef de l’exploitation de Convoy, Mark Okerstrom, est maintenant directeur financier par intérim. L’ancien PDG d’Expedia, qui a rejoint la startup de camionnage Convoy il y a un an, était auparavant directeur financier du géant du voyage de Seattle.

Avant de rejoindre Convoy en 2018, Kreiner était PDG de Cal Net Technology Group et associé directeur chez Olympic Valley Capital.

New Athira dirige Mark Worthington, avocat général, et Rachel Lenington, directrice de la technologie et responsable de la stratégie de développement de produits. (Athira Photos)

— Athira Pharma a récemment nommé Rachel Lenington en tant que CTO et responsable de la stratégie de développement de produits et Mark Worthington en tant que directeur juridique. La société de biotechnologie basée à Bothell, dans l’État de Washington, a également indiqué qu’elle faisait progresser les essais cliniques à la suite d’allégations de manipulation d’images dans des articles rédigés par son PDG. Lis l’histoire.

Chris Bee. (Réduire la photo)

— La startup Lessen, basée à Scottsdale, en Arizona, a nommé Chris Bee, ancien directeur principal du développement de produits chez Zillow, en tant que CTO. Bee était auparavant ingénieur et chef de produit chez Uber, Amazon et Microsoft.

Fondée en 2020, Lessen compte actuellement 20 employés à Seattle et prévoit de doubler les effectifs dans la région d’ici fin 2021. La plateforme de l’entreprise met en relation les propriétaires avec les professionnels de la rénovation, de l’entretien et du nettoyage.

— Jeff Eby, directeur financier de longue date de la Washington Research Foundation, a pris sa retraite après 19 ans passés à la fondation privée. L’ancien PDG de WRF, Ron Howell, a également pris sa retraite en avril après 29 ans.

Eby a été remplacé par Morgan Hellar qui a initialement rejoint WRF en 2004 en tant qu’administrateur de licence pour le portefeuille de brevets de l’organisation. Avant sa promotion, elle était contrôleur de WRF.

Saty Bahadur. (Photo de travail)

— La plateforme de freelance Upwork a embauché l’ancien directeur général d’Amazon, Saty Bahadur, en tant que CTO. Bahadur a précédemment passé une décennie chez Microsoft, plus récemment en tant que directeur de l’ingénierie.

Chez Amazon, Bahadur a géré la fraude et les abus dans le monde entier et a précédemment dirigé le groupe d’intelligence artificielle Alexa.

Basée à Santa Clara, en Californie, Upwork, cotée en bourse, est née de la fusion d’Elance et d’oDesk.

Shalabh Chaudhri. (Photo de panda)

— Shalabh Chaudhri a rejoint la startup d’IA Panda en tant que responsable client. Il était plus récemment directeur du succès client, du service et du support chez Algorithmia, qui a été racheté par DataRobot le mois dernier.

La startup de Seattle Panda utilise le traitement du langage naturel pour son logiciel de gestion de compte.

Issu de l’Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2), Panda est sorti du mode furtif l’année dernière et a été co-fondé par Aaron Goldfeder et Yue Ning. Panda a précédemment levé un tour de 3,3 millions de dollars mené par PSL Ventures.

— La startup d’assurance-vie de San Francisco Ethos a embauché trois vétérans du groupe Zillow, dont deux sont basés à Seattle :

Nick Fitzer en tant que vice-président des ventes. Fitzer a passé plus d’une décennie chez Zillow, plus récemment en tête des ventes et de la stratégie hypothécaires.

Keri McGhee en tant que responsable marketing des partenariats. McGhee était plus récemment vice-président du marketing de la société de coaching immobilier Tom Ferry et auparavant directeur principal du marketing des fournisseurs et des événements chez Zillow.

Rob Broesler Jr. en tant que vice-président et directeur général des partenariats. Basé à San Francisco, Broesler Jr. a passé huit ans chez Zillow, plus récemment en tant que directeur principal de l’analyse des prêts hypothécaires et des opérations commerciales.

Le mois dernier, Ethos a levé 100 millions de dollars auprès du Vision Fund 2 de SoftBank.

Puvin Pichai. (Photo des aliments rebelles)

– Rebellyous Foods, basé à Seattle, a annoncé que le vétéran de Beyond Meat, Puvin Pichai, rejoindra la startup en tant que directeur de la recherche et du développement des équipements.

Pichair est titulaire d’un doctorat. en génie chimique et a précédemment dirigé des équipes de R&D chez Beyond Meat et Novus International. Fondée en 2017, Rebellyous Foods a lancé trois nouveaux produits à base de plantes plus tôt cette année.

— Sparrow Pharmaceuticals, basée à Portland, a nommé Frank Czerwiec au poste de médecin-chef et Jamie MacPherson au poste de vice-président des affaires réglementaires et de la qualité.

Czerwiec était jusqu’à récemment directeur médical chez Goldfinch Bio et a passé deux décennies chez Otsuka Pharmaceutical. MacPherson rejoint Sparrow après avoir travaillé chez Akcea Therapeutics et était auparavant directeur des affaires réglementaires mondiales chez Alexion Pharmaceuticals.

— Marchex, basé à Seattle, a nommé Ryan Polley au poste de directeur de l’exploitation. Polley était auparavant directeur des produits et de la stratégie pour la société cotée en bourse qui vend des logiciels d’« intelligence conversationnelle ». Il a passé du temps chez Kargo Global et Rubicon Project avant de rejoindre Marchex en 2020.