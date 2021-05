Move Over, Dogecoin: les investisseurs hurlent pour la nouvelle crypto Kishu Inu (KISHU)

Dogecoin (CCC:DOGE-USD) pourrait être le grand doge en ce moment, mais il semble que d’autres pièces sur le thème des chiots arrivent pour la couronne crypto-chien. Un nouveau challenger, Kishu Inu (CCC:KISHU-USD), se propose d’être la pièce de monnaie avec le plus de longévité sur toute la ligne, et elle semble se défendre auprès des investisseurs. La crypto Kishu Inu a atteint de nouveaux sommets et montre maintenant son contenu sous forme de fusées de volume d’échange.

Kishu Inu, selon son livre blanc, est créé en réponse à des pièces de monnaie meme manquant d’une vision solide. KISHU cherche à être la première pièce de monnaie pour chien à exister au-delà d’une simple blague. Cependant, la vision actuelle n’est pas claire.

La feuille de route pointe vers un DApp agricole, similaire à celui de Shiba Inu (CCC:SHIB-USD), et un tableau de bord, également similaire à SHIB. Les plans de création de NFT sont également à l’avant-garde de la feuille de route, un argument de vente que de nombreux altcoins annoncent tout en prenant leur envol.

Qu’est-ce qui fait que la crypto Kishu Inu se démarque dans la foule?

Ce qui rend KISHU plus intéressant que les autres altcoins, ce n’est pas la vision de l’avenir qu’il commercialise comme son principal argument de vente. Le plus gros tirage au sort est l’absence d’un pool de liquidités, un changement bienvenu pour un jeton avec une offre aussi massive. Alors que la plupart des jetons avec des approvisionnements de plusieurs quadrillions ont des pools de liquidités verrouillés, Kishu brûle tous les jetons qui entrent dans son portefeuille de liquidités. L’autre moitié des jetons est offerte à Vitalik Buterin, le Ethereum (CCC:ETH-USD) co-fondateur qui a récemment reçu une tonne de jetons de chien non sollicités.

La crypto Kishu Inu est prétendument résistante à la traction grâce à ce manque de réserve de liquidités. Cela peut causer des problèmes car le volume des transactions continue d’augmenter. Mais, en attendant, le jeton profite de son éclat. Il a atteint un niveau record aujourd’hui, s’échangeant à 0,00000001 centimes de dollars. Cela peut sembler microscopique – et c’est le cas – mais pour un altcoin, augmenter une décimale peut être un énorme salaire pour les investisseurs.

Le volume des échanges pour Kishu Inu est en hausse de près de 100% en 24 heures. Les investisseurs s’intéressent profondément au jeton, montrant de nouvelles preuves que la folie des pièces de monnaie est loin d’être terminée.

