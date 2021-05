Move Over, Travis Scott – Les artistes de Warner Music arrivent au Metaverse

Warner Music Group s’associe à Genies pour créer des avatars et des “ vêtements numériques ” pour le métaverse.

Les jetons non fongibles ont pris leur envol en 2021. Des artistes comme Grimes, Shawn Mendes et Deadmau5 ont tous offert leurs propres gouttes NFT. Mais c’est la première fois qu’une grande maison de disques entre dans la mêlée avec toute une liste d’artistes.

Jusqu’à présent, les NFT ont expérimenté l’offre de bonus d’achat dans le monde réel. La sortie de l’album Kings of Leon NFT a offert un NFT «ticket d’or» qui comprend des laissez-passer dans les coulisses pour un concert par tournée. Les labels et les maisons de disques sont en marge, voyant comment les groupes indépendants monétisent cette nouvelle source de revenus.

Avec le nouveau partenariat Genies, les artistes de WMG seront en mesure de «produire et distribuer des êtres virtuels qui facilitent une portée sur des plates-formes immersives et des métaverses». Pensez à l’énorme avatar de Travis Scott qui fait rage sur l’île de Fortnite Party Royale, et vous avez une bonne idée de ce qui attend les artistes de WMG.

Genies est un nom énorme dans l’industrie, en particulier pour les avatars du métaverse. Il a construit des avatars pour des musiciens comme Justin Bieber, Shawn Mendes, Rihanna, Migos, Cardi B et J Balvin. Genies a également récemment lancé un avatar 3D et un SDK NFT. Il permet aux créateurs de vendre des vêtements numériques exclusifs en édition limitée comme des vêtements, des accessoires et des tatouages.

Les utilisateurs créent un avatar Genie qui peut être immergé dans les plateformes de médias sociaux – similaire aux avatars Facebook. Les artistes et auteurs-compositeurs de Warner Music Group peuvent transformer leurs efforts artistiques en objets portables numériques exclusifs pour cette communauté, qui souhaite partager ses avatars en ligne avec d’autres.

«WMG se concentre constamment sur le positionnement de ses artistes et auteurs-compositeurs à l’avant-garde de l’écosystème des médias numériques en pleine croissance», déclare Oana Ruxandra, directrice numérique de WMG. «Alors que les avatars et leur personnalisation deviennent une voie de plus en plus pertinente pour l’expression de soi et que le merch génère des sources de revenus diversifiées, le partenariat de WMG avec Genies permettra à nos artistes et auteurs-compositeurs de puiser dans une nouvelle forme d’expression de soi et d’atteindre le public.

Parmi les artistes qui bénéficieront de ce nouveau partenariat, citons Linkin Park, Wiz Khalifa, Charli XCX, Cher, Paramore et David Guetta. Pensez-y comme des joueurs achetant des vêtements numériques pour leurs avatars dans Fortnite – les artistes gagnent de l’argent avec chaque chemise et accessoire vendus. C’est un moyen de monétiser le monde numérique et de donner aux fans des moyens de s’exprimer avec des marchandises pour leur représentation en ligne.