Moveaudio S600, c’est le casque sans fil hybride à réduction de bruit active TCL | La technologie

TCL vient d’annoncer que ses écouteurs sans fil avec suppression active du bruit hybride arrivent en Espagne, ils s’appellent Moveaudio S600 et offrent une autonomie de 35 heures avec le boîtier de charge.

TCL n’est pas sur notre marché depuis longtemps, mais en peu de temps, il a su capter l’attention des utilisateurs en proposant des téléviseurs à un prix compétitif et avec une bonne qualité d’image. Bien entendu, ils peuvent uniquement être dédiés au secteur de l’écran et du divertissement ; mais c’est loin d’être la réalité.

L’entreprise asiatique a une division pour presque tous les secteurs imaginables : téléphones portables, appareils électroménagers, tablettes, climatiseurs, casques … Cette dernière catégorie de produits est celle qui nous intéresse, puisqu’ils viennent de lancer dans notre pays des écouteurs entièrement sans fil avec suppression de bruit hybride.

Les écouteurs arrivent avec le nom de TCL Moveaudio S600, parmi ses fonctionnalités les plus intelligentes est la compatibilité avec Google Fast Pair. En étant compatible avec cette certification Google, il sera plus pratique et plus rapide de les connecter aux appareils Android. Les commandes se font par gestes et le casque est capable de détecter qu’il se trouve dans le conduit auditif de l’utilisateur afin de lire ou de mettre en pause le contenu.

Ce sont des écouteurs compacts et rembourrés, leur design est une sorte de combinaison entre les Huawei Freebuds 4 et les Freebuds Pro. La taille est compacte et cela implique d’avoir une batterie avec une taille minuscule, ils sont de 55 mAh dans chaque écouteur et qui, selon TCL, peuvent offrir jusqu’à 8 heures de lecture de musique. En ajoutant 500mAh à l’équation, l’autonomie peut atteindre 32 heures.

Bien qu’ils ne soient pas destinés à être des écouteurs de sport, le TCL Moveaudio 600 a une résistance aux éclaboussures et à la transpiration IP45. En termes de qualité sonore, cela est marqué par un diaphragme de 10 millimètres dans chaque écouteur. La suppression active du bruit hybride et la suppression de l’écho d’appel utilisent les six microphones répartis sur l’écouteur.

Les nouveaux TCL Moveaudio S600 sont disponibles en Espagne au prix de 149,99 euros. Les couleurs proposées par TCL sont Ultra Matt Black, Pearl White et Graphite Grey.