MoveOn et la Task Force lancent la campagne Instagram “ Nails Against Hate ” – WWD

MoveOn et Task Force se sont associés pour une campagne qui fait mouche.

Appelées «Nails Against Hate», les entreprises ont uni leurs forces dans le cadre d’une campagne sur les réseaux sociaux pour lutter contre l’apparition de sentiments anti-asiatiques et de crimes haineux à travers les États-Unis. Willis et Meena Harris (nièce du vice-président Kamala Harris).

La campagne, qui comprend une combinaison de nail art d’artistes AAPI et des liens vers le haut vers diverses organisations caritatives, a été lancée sur Instagram cette semaine. Ici, un tour d’horizon du nail art qui a fait les mains des influenceurs – et des flux Instagram.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez:

30 marques asiatiques font un don de 20% de leurs ventes pour lutter contre la haine AAPI

Peter Som fait équipe avec The Goods Mart pour l’initiative caritative du Mois du patrimoine de l’AAPI

Les marques se mobilisent pour collecter des fonds pour les organisations AAPI