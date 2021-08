Movistar annonce le renouvellement de six corridors

23/08/2021 à 12:43 CEST

Movistar a annoncé ce lundi à Almería, où La Vuelta 2021 prend le premier jour de repos, le renouvellement de six coureurs et a avancé que “bientôt” il ajoutera la continuité de plus de cyclistes dans ses équipes masculines et féminines.

Movistar, qui a officialisé il y a quelques jours le renouvellement de la Miguel Angel López, l’un de ses dirigeants, deux ans de plus, a signalé la continuité également jusqu’en 2023 du Colombien également Einer Rubio, les Espagnoles Antonio Pedrero, Jorge Arcas et Carlos Vérone, le Portugais Nelson Oliveira et allemand Juri Hollmann.

Dès lors, se félicite Movistar, “une bonne partie de la ‘colonne vertébrale’ de l’équipe ‘bleue’ continuera à porter les mêmes couleurs dans les années à venir, après avoir été les artisans de bons résultats pour le groupe lors des derniers Grands Tours”.

Parmi ces résultats, la seule équipe espagnole de l’UCI World Tour rappelle que “Arches Il a fait ses débuts sur le Tour en 2021, après plusieurs apparitions à La Vuelta ; Pedroro il a contribué au succès du Giro 2019 et a excellé en montagne lors de ses deux derniers départs en Italie, en plus de faire ses débuts professionnels à La Route d’Occitanie. »

En outre, “Oliveira, un contre-la-montre olympique à Tokyo, accumule cinq tours consécutifs et est un habitué du Tour ; et Vérone est devenu l’un des grégaires les plus respectés au monde avec ses grandes performances en France et en Espagne “, où il a terminé deuxième vendredi dernier au Balcón de Alicante” dans la septième étape de la Vuelta.

Avec tous, “deux des talents avec la meilleure progression” de l’équipe resteront chez Movistar. L’un est comme blond (23 ans), qui « s’est définitivement dévoilé ces dernières semaines en étant deuxième à Neila et s’est fait remarquer en Pologne, après de bons débuts au Giro (2020) » ; et l’autre Hollmann (il aura 22 ans le 30) qu'”il est de plus en plus consolidé dans le travail de groupe, il est un contre-la-montre notable et a terminé troisième il y a quelques dates, dans le CRI décisif du Portugal”.

Movistar précise également qu'”il continuera à annoncer prochainement de nouveaux renouvellements dans ses deux modèles”.