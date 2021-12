Movistar + desgrana la figure du numéro 1 du golf mondial

« L’effet Rahm » explose en Espagne pendant deux semaines effrénées en octobre dernier. Deux ans après sa dernière apparition publique dans notre pays, Jon Rahm arrive comme numéro 1 mondial, le premier joueur espagnol à atteindre le sommet du classement trois décennies après Severiano Ballesteros. Madrid et le Open d’Espagne ils déchaînent la folie avec des foules jamais vues auparavant sur un terrain de golf national à ce jour.

Une équipe de Movistar + suivre Jon de très près pendant ces deux semaines de Open d’Espagne et le Master d’Andalousie à Valderrama. Plus de 40 personnes interrogées parmi les joueurs, les journalistes, les managers institutionnels, leur environnement proche et Jon Rahm lui-même, se remémorent une 2021 inoubliable qui culmine avec le titre de l’US Open, leur premier Major.

Des légendes comme Pau Gasol ou Carlos Sainz analyser son rôle de prochaine référence dans le sport espagnol. Trois anciens numéros 1 mondiaux comme Fred Couples, Bernhard Langer et Martin Kaymerainsi que des membres du Temple de la renommée tels que José María Olazábal, Phil Mickelson et Colin Montgomerie, comparez le talent et le charisme de Jon à ceux de Seve de longue date.

Mais ‘The Rahm Effect’ dépasse nos frontières, et c’est pourquoi nous nous sommes rendus en Arizona, le lieu de résidence habituel de Jon, à la recherche de ses origines et de son fort impact sur l’université de État de l’Arizona, où maintenant deux autres jeunes Espagnols comme David Puig et Josele Ballester.