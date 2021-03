Movistar Inter, en demi-finale aux tirs au but

25/03/2021 à 23:01 CET

.

Après une avance de 0-3, avec les trois buts concentrés en 96 secondes au bord de l’entracte, Movistar Inter avait besoin de sanctions pour survivre en Coupe d’Espagne, classé pour les demi-finales avec une victoire angoissante contre un Palma Futsal dont l’exploit de faire correspondre trois buts n’a pas suffi (3-3).

COPAIN

INT

PALMA FUTSAL, 3

(0 + 3): Palma Futsal, 3 (0 + 3): Fabio (p.), Lolo (2), Nunes, Tomaz, Higor (1) -starting five-, Barrón (ps), Vilela, Hamza, Rafa López, Campos, Joao, Claudino et Marlon.

MOVISTAR INTER, 3

(3 + 0): Jesús Herrero (p.), Boyis, Èric Martel, Cecilio (1), Dani Saldise – cinq de départ -, Bruno Iacovino, Raya, Drasler, Pito (2) et Borja.

ARBITRES

Sánchez Molina et Rodrigo Miguel (Castillan-La Mancha). Ils ont donné un carton jaune à Tomaz (4), Lolo (26 ‘) et Nunes (40’), de Palma Futsal; et Fer Drasler (31 ‘), de Movistar Inter.

BUTS

0-1, sifflet (18 ‘); 0-2, Cecilio (19 ‘); 0-3, sifflet (20 ‘); 1-3, Lolo (27 ‘); 2-3, Lolo (38 ‘); 3-3, Higour (40 ‘)

PEINE

Marlon, au poteau (0-0); Boyis, but; Dani Saldise, but (0-2), Tomaz, but (1-2), Pito, but (1-3), Diego Nunes, but (2-3); et Cecilio, but (2-4).

INCIDENTS

Deuxième match de quart de finale de la Coupe espagnole de futsal masculin devant plusieurs centaines de spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Après avoir atteint l’imprévisible, Avec 3-3 de Higor à 22 secondes de la fin, il n’était pas aussi précis aux tirs au but l’équipe des Baléares comme leur adversaire. Marlon s’est écrasé son premier sur le poteau; le second a été arrêté par Jesús Herrero de Raúl Campos. L’Inter n’a échoué aucun. Ni Boyis, ni Dani Saldise, ni Pito, ni Cecilio.

Jimbee Cartagena l’attend en demi-finale samedi, mais avec l’avertissement que leur rencontre impliquait, aussi soudainement sur la bonne voie que précipité à la fin. Vu les 18 premières minutes, personne n’a ressenti le changement radical que le match a subi en seulement 96 secondes, avec trois buts de Movistar Inter au bord de la mi-temps.

Trois coups de suite, sans marge de réaction, qui ont submergé l’équipe de l’île avec une force inattendue: le premier de Pito, à 2h03 après la fin de la première mi-temps, avec une main extrême droite; le second de Cecilio, à 1h36, à la fin d’une contre-attaque; et le troisième encore de Pito, à 47 secondes, après un rejet.

C’est ainsi que l’équipe de Madrid a frappé Palma, qui chaque année se sent devant elle un Déception répétitive qui grandit au fur et à mesure que vos attentes grandissent et ses aspirations lorsqu’il affrontera la Coupe d’Espagne, la plus élevée à cette occasion, car personne ne l’a fait sortir du podium jusqu’à présent en Ligue et parce qu’il sentait que cela aussi pourrait enfin être son moment dans cette compétition. Son grand saut. Le décisif.

Pénalités forcées dans les dernières secondes

| RFEF

Il l’avait très proche, mais il ne l’a pas fait. Pas même avec les apparitions de Higor, dont un tir à la barre transversale avec 0-0 sur le tableau de bord d’un WiZink Center à Madrid avec peu de public, ni avec l’exploit d’arrêter un penalty, comme l’a fait Carlos Barrón à la 6e minute contre Borja. Le gardien est sorti, a repoussé le tir et est retourné sur le banc. Fabio était le démarreur.

Mais son insistance au-delà du 0-3 contre ne suffisait pas non plus. Ni, surtout, avec son exploit d’égaliser un 0-3. Palma n’a jamais décliné, qui, même sans Vilela (blessé à la jambe gauche lors de sa première minute de jeu sur le terrain, vers la cinquième du match), a toujours cru en ses possibilités et s’est rapproché sur le tableau de bord avec le 1-3 de Lolo à 13 minutes avant la fin du match.

Puis Higor a écrasé un tir sur le poteau, Raúl Campos a eu l’occasion de resserrer encore plus le score, il a insisté avec le jeu de cinq dans la dernière ligne droite, Lolo a marqué le 2-3 à deux minutes et demie de la conclusion, je défiez l’impossible, Higor a marqué le 3-3 à 22 secondes de la fin … ET les pénalités l’ont laissé sans rien, éliminé à nouveau pour le champion de la ligue, qui en veut plus en demi-finale.