Movistar Inter tire le commerce et la qualité pour remporter la Copa del Rey

Movistar Inter a été proclamé champion de la Copa del Rey ce dimanche pour la deuxième fois après avoir battu ElPozo Murcia Costa Cálida (5-3) dans un exercice enviable de commerce et de qualité et il est déjà l’actuel champion des quatre titres nationaux dans un parcours présumé de transition.

MOVISTAR INTER, 5

(3 + 2): Jesús Herrero (p.), Raya (1), Fer Drasler (1), Borja, Pito (1) -partant cinq-, Boyis, Cecilio (1), Èric Martel, Dani Saldise, Pola ( 1) et Lucas Tripodi.

ELPOZO MURCIA, 3

(1 + 2): Juanjo (p.), Alberto García, Fernando, Paradynski (1), Rafa Santos (1) -five partant-, Marcel, Darío, Pol Pacheco (1), Felipe Valerio, ‘Cholo’ Salas, Leo Santana et Miguelín.

ARBITRES

Alonso Montesinos et Santander Flamarique (Aragonais). Ils ont donné un carton jaune à Boyis (16e), Raya (20e) et Fer Drasler (23e), de Movistar Inter; et à Felipe Valerio (4 ‘) et Pol Pacheco (19’), Darío (26 ‘) et Rafa Santos (34’), d’ElPozo Murcia.

BUTS

0-1, Rafa Santos (1 ‘), 1-1, Raya (7’); 2-1, Fer Drasler (15 ‘); 3-1, Cecilio (18 ‘); 4-1, sifflet (22 ‘); 4-2, Pol Pacheco (35 ‘); 4-3, Paradynski (37 ‘); 5-3, Pola (40 ‘).

INCIDENTS

La finale du futsal masculin de la Copa del Rey s’est déroulée devant 200 spectateurs à Pavelló Nou (Santa Coloma de Gramenet).

Et alors chez le charcutier ils frappent en premier. À la première minute, lorsque le concours est né, une défaite de Herrero a été utilisée par Rafa Santos pour marquer le premier but avec une touche subtile.

L’Inter a réussi à calmer les esprits petit à petit, avec des possessions de plus en plus longues, mais sans menaces pour le but de Juanjo. Et le premier clair qu’il a eu, il a installé la cravate dans l’électronique: Raya a connecté un mur avec Fer Drasler et la fermeture a défini à un mètre du gardien de but dans une coupe très verticale.

L’égalisation a forcé El Pozo à insister sur son plan de jeu pour reprendre l’avantage, ce qu’il aurait bien pu faire avec un coup de canon de Valerio que Herrero a repoussé à la 14e minute.

Cependant, quelques secondes plus tard, il est allé de l’avant un Inter qui a tout. Fer Drasler a inventé un jeu individuel sorti de nulle part, a laissé Fernando derrière et a battu Juanjo à son actif pour le porter 2-1 et changer l’inertie du jeu en faveur de son équipe.

Les cinq dernières minutes du premier acte appartenaient à l’Inter, domination signée le 18 par Cecilio, qui a marqué le troisième but du Madrid et il a montré qu’il apparaît toujours … comme en quarts de finale de la dernière Ligue contre le Barça. La distribution murcienne a essayé de couper les différences, mais Herrero et l’araignée ont obligé les compagnies de téléphone à maintenir leurs revenus en alignant les vestiaires.

Movistar Inter continue en état de grâce

La reprise a amené avec elle le quatrième but de l’Inter, qui a réussi à mettre la terre au milieu grâce à un coup de canon du futur joueur du Barça Pito à quelques mètres de la porte après une grosse pression sur la ligne de front de son coéquipier Fer Drasler.

Giustozzi voulait changer la dynamique de la finale et a donné l’entrée à Darío en tant que gardien-joueur quand il restait 13 minutes, un monde de fin. Lors de la première attaque de cinq, le bois a empêché le but murcien, mais l’occasion les a ramenés à la vie.

Pola, capitaine de l’histoire de l’Inter

Les minutes se sont écoulées jusqu’à cinq minutes de la fin l’ex-azulgrana Pol Pacheco percé les filets de Herrero et fait 4-2. La minute suivante, Paradynski a retracé cette action en apparaissant au deuxième poteau et en quittant la finale avec une différence de buts. 4-3 et beaucoup de tissu à couper encore.

L’Inter n’a pas quitté son terrain dans les mesures finales, incapable de maintenir une possession moyennement longue, et le siège de l’équipe murcienne était constant. Cependant, À 35 secondes de la fin, Pola condamné par un tir de son terrain au but vide pour donner à son équipe le troisième titre de la saison.