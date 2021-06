Movistar Music arrive : 50 millions de chansons, sans publicité, téléchargement hors ligne et bien plus encore | La technologie

Telefónica a fait le grand saut sur un nouveau marché, celui de la musique en streaming. Movistar Música est présenté pour concurrencer Spotify, Tidal, Apple ou Amazon Music.

Bien que Movistar Música ne soit pas entièrement nouveau, il a d’abord été testé en Amérique latine et a ensuite atterri en Espagne, où il est aujourd’hui présenté avec plusieurs options d’abonnement. Telefónica a profité de la Journée européenne de la musique pour annoncer sa nouvelle plateforme.

Movistar Música est présenté comme un service de streaming multi-appareils qui héberge plus de 50 millions de chansons. Étant entièrement payant, il ne comprend pas de publicité et vous permet de télécharger les chansons pour les écouter sans connexion internet.

Il sera disponible pour Android et iOS à partir du mobile et aura deux modes de paiement : Lite et Premium. Utilisateurs de Maison Movistar, l’appareil domestique avec Aura nativement intégré. Vous pouvez accéder à ce service dès aujourd’hui gratuitement avec le mode “Stations”.

Comment est Movistar + par rapport à Netflix, HBO et le reste des plateformes les plus importants qui sont déjà disponibles… et ceux qui sont encore à venir.

L’abonnement Lite est conçu pour que les utilisateurs découvrent de nouvelles chansons et artistes en choisissant parmi 5 000 listes de lecture exclusives développées par des musicologues. Il recommande également des classements musicaux hebdomadaires et un Top 40 avec les plus populaires. Pour 4,99 euros il ne comprend pas la publicité, vous permet de sauter toutes les chansons dont vous avez besoin pour en trouver une qui vous plait et propose des sections de vidéos, d’actualités, de concours et de rencontres exclusives avec des artistes.

D’autre part, l’abonnement Premium comprend tout ce que propose Lite et ajoute le téléchargement illimité 50 millions de chansons et la possibilité de créer vos propres playlists et de les partager. Il est possible de le louer pour 3,34 euros la semaine ou pour 9,99 euros par mois.

Pour le moment, il n’est pas indiqué qu’il aura une connexion avec Movistar +, le service de télévision et de contenu en streaming de Telefónica qui peut être combiné avec Netflix ou Disney plus entre autres options selon le contrat choisi.