Movistar subit une cyberattaque qui expose les données des clients

11/12/2021 à 23:10 CET

Carles Planas Bou

Movistar subi la semaine dernière un cyber-attaque qui a exposé le Informations personnelles de milliers de vos clients. La société a informé ce vendredi les utilisateurs concernés par les « accès irréguliers & rdquor; à vos systèmes informatiques par SMS, comme avancé par elDiario.es et El Periódico de Catalunya a pu confirmer.

Ce message indique que violation de la sécurité a exposé des données personnelles de base telles que des données d’identification de contact (c’est-à-dire nom, prénom et autres) et des informations sur les produits et services contractés, mais rien n’indique que d’autres données plus sensibles telles que mots de passe, des comptes bancaires ou journal des appels. « Rien ne prouve que de telles données aient été exploitées & rdquor ;, lit ce SMS.

Movistar a indiqué que ce trou « a déjà été bloqué & rdquor;, mais n’a pas donné plus de détails sur l’origine de l’attaque, sa portée spécifique ou comment cette faille de sécurité interne s’est produite. Bien que basiques, les données compromises peuvent être extraites par cybercriminels pour lancer plus tard d’autres attaques d’usurpation d’identité, telles que ‘Hameçonnage‘, de manière plus convaincante. Le SMS mentionne « accès irrégulier à nos systèmes à partir d’adresses IP suspectes & rdquor ;. Comme l’exige la loi sur la protection des données, Movistar a informé les clients dont les informations personnelles ont été affectées.

Bien qu’on ne sache pas exactement comment ces attaquants ont infiltré le système Movistar, le coup d’État est un de plus sur la liste des grandes entreprises concernées. Ce mercredi, il a été signalé que Star il avait également été victime d’une cyberattaque avec un virus de type ‘ransomware‘qui a détourné l’accès aux données internes, forçant la fermeture de ses usines. Mardi était Marché des médias qui ont vu comment leurs serveurs européens ont été bloqués par une attaque similaire, affectant leurs magasins en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique.