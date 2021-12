Moyen Vieux Monde (2021) | Le chimpanzé souriant

Alors que j’écris cette chronique de fin d’année, je me souviens des paroles de blues classiques : « C’est un vieux monde méchant dans lequel il faut vivre seul. » J’espère que cette saison des fêtes vous serez entouré de vos proches; que vous n’étiez pas obligé de vivre seul jusqu’en 2021.

2021 était une année moyenne. Je vais récapituler quelques-uns des points faibles et terminer sur une note positive.

1. La pandémie: La bonne nouvelle de 2021 était qu’il y avait eu une large distribution de vaccins pour inoculer contre les pires effets du Covid-19. La mauvaise nouvelle était que certaines personnes refusaient de se faire vacciner. Et, à la fin de l’année, il y a eu une nouvelle variante du Coronavirus, Omicron, qui nous a obligés à revenir en alerte.

Ici, dans le comté de West Sonoma – où 100 % de ma cohorte d’âge ont été entièrement vaccinés – nous sommes moins préoccupés par la menace médicale du coronavirus et plus préoccupés par la menace sociale : des familles déchirées parce que certains membres refusent de se faire vacciner. J’ai une bonne mémoire mais je ne me souviens de rien de comparable. Les États-Unis ont été simultanément frappés par une crise de santé publique (Coronavirus) et une crise de santé mentale (peur de la vaccination).

Nous avons pris l’habitude de porter des masques partout. Ma chorale bien-aimée a donné un concert d’hiver en direct. Nous avons limité la fréquentation pour faciliter la distanciation sociale et tout le monde portait des masques (et devait être complètement vacciné.) Étonnamment, nous avions l’air bien !

2. Changement climatique: La bonne nouvelle de 2021 a été la reconnaissance généralisée de la gravité du changement climatique. Un récent sondage AP/NORC/EPIC a révélé que « 59% des Américains ont déclaré que le réchauffement de la Terre était très ou extrêmement important pour eux… 55% des Américains veulent que le Congrès adopte un projet de loi pour garantir qu’une plus grande partie de l’électricité du pays provienne d’énergie propre moins de charbon et de gaz naturel nocifs pour le climat. La mauvaise nouvelle est que 2021 a vu une série d’événements climatiques dévastateurs. Ici, en Californie, nous avons eu de la sécheresse et des tempêtes de feu dévastatrices.

Dans le comté de Sonoma, la bonne nouvelle de 2021 était que nous n’avons eu aucune tempête de feu, bien que nous ayons eu des pannes de courant anticipées. Et nous avons eu la sécheresse – la rivière Russian presque à sec. Alors les pluies sont venues avec une vengeance ; nous avons entendu parler des « rivières atmosphériques ». En un week-end d’octobre, nous avons eu 13 pouces de pluie !

3. La guerre incivile: Optimiste par nature, au début de l’année, je m’attendais à ce que les républicains se remettent de Trump et commencent la tâche ardue de reconstruire notre démocratie. Cela ne s’est pas produit. Un récent sondage a révélé que « 66% des républicains continuent d’insister sur le fait que les élections ont été truquées et volées à Trump ».

Cette triste réalité a de nombreuses conséquences. Le 6 janvier, les fidèles de Trump ont attaqué la capitale américaine. Les républicains du Congrès n’ont rien fait pour aider Biden à faire face à ces temps tumultueux. De nombreux politiciens du GOP combattent des actions de santé publique de bon sens pour faire face à la pandémie. Ils sont agressivement hostiles aux non-croyants de Trump.

Les partisans de Trump sont possédés par une illusion inquiétante : que notre démocratie devrait être éviscérée et remplacée par une théocratie basée sur Trump. La seule petite bonne nouvelle est qu’ils ne veulent pas se faire vacciner et, par conséquent, beaucoup seront frappés.

Parce que je vis dans un comté majoritairement démocrate, je suis rarement en contact avec des sectateurs de Trump. Cependant, cet été, j’ai tenu une table « Vote No On the Recall » à notre marché fermier local et j’ai occasionnellement conversé avec des accros de Trump. Pour autant que j’ai pu le déterminer, ils voulaient rappeler le gouverneur Newsom parce qu’ils n’aimaient pas les mesures de santé publique de Covid-19 (masques, distanciation sociale et vaccination). Soit dit en passant, le vote de recomptage final était de 38 % de oui, 62 % de non.

4. L’économie: L’une des réalités de la vie dans un « vieux monde méchant » est que l’argent vous protège de la douleur. Si vous avez la chance d’avoir un emploi stable, de posséder une maison et d’avoir des économies, 2021 a probablement été une bonne année. Si vous aviez un emploi marginal, que vous louiez et que vous avez peu ou pas d’économies, alors 2021 a été une mauvaise année.

En raison de la pandémie, le taux d’inflation aux États-Unis a augmenté à plus de 6%. Dans le même temps, le marché boursier (DJIA) a augmenté de 16%. Par conséquent, si vous étiez en difficulté au début de l’année, vous risquez d’avoir mal en ce moment. (Quand j’ai tenu la table « Vote Non sur le rappel », certains des électeurs pro-rappel ont indiqué qu’ils souffraient financièrement – ​​ils voulaient rappeler le gouverneur parce qu’ils le blâmaient pour leur malaise économique.)

La Californie est un endroit cher (mais magnifique) où vivre. Ces jours-ci, nous perdons quelques résidents, principalement à cause du coût élevé du logement. En raison des conséquences du changement climatique, de plus en plus de personnes s’installent près de la côte, ce qui rend ces maisons particulièrement chères. Ici, dans le comté de Sonoma, nous essayons de construire des logements plus abordables tout en luttant contre les problèmes d’eau. Il n’y a pas d’autre solution simple que de continuer à promouvoir la valeur progressiste de la justice économique.

5. Milieu de mandat 2022: Étant donné que les républicains ne se sont pas remis de Trump et, en fait, pensent que les élections de 2020 lui ont été volées, les démocrates craignent que les élections de mi-mandat de 2022 ne leur fassent perdre le contrôle d’une ou des deux ailes du Congrès – le Sénat a un 50 -50 divisé et la Chambre favorise les démocrates par une marge de 9 voix. Il est difficile de prédire ce qui se passera le 8 novembre 2022. Voici quelques considérations :

Trump et les chefs de l’insurrection du 6 janvier seront très probablement inculpés au début de 2022. Cela ne mettra pas en phase les fidèles de Trump, mais cela durcira la détermination des autres électeurs à ne pas soutenir un chef de la mafia. La dévotion à Trump jouera bien dans les quartiers rouges, mais pas aussi bien dans d’autres.

L’économie s’améliorera en 2022. Le président Biden et les démocrates du Congrès peuvent s’attribuer le mérite du « plan de sauvetage américain » et du projet de loi sur les infrastructures. Je pense qu’au début de 2022, Joe Biden et Joe Manchin concluront un accord et les démocrates du Sénat adopteront « Construire en mieux. » (De nombreux économistes pensent que BBB est un élément essentiel de la reprise économique.

Les démocrates ne capituleront pas devant les forces du mal. Ils se battront pour chaque siège à gagner à la Chambre et au Sénat. Il y a 30 sièges de Maison « en jeu ». (Au moment d’écrire ces lignes, le COOK REPORT a déclaré qu’à la suite du redécoupage de la Californie, six sièges républicains étaient en statut « rejeter ».) Il y a 9 sièges au Sénat en jeu ; quatre démocrates et cinq républicains. (Adios, Marco Rubio.)

Les républicains ont eu recours à des mesures extrêmes de gerrymandering et de restriction des électeurs. Beaucoup d’entre eux seront bloqués devant les tribunaux.

Résumé: Cela a été une année très difficile. C’est troublant de voir la démocratie américaine menacée par les forces du mal ; c’est troublant de voir autant de républicains passer du côté obscur.

En cette période des fêtes, je suis réconforté par la présence de ma famille et de mes amis. Je suis réconforté de savoir que tant de bonnes personnes continuent de lutter pour la paix et la justice.

Voici mon défi pour vous tous : engagez-vous maintenant à combattre le mal en 2022. Selon les mots de Dylan Thomas : « N’entrez pas doucement dans cette bonne nuit ; rage, rage contre la mort de la lumière. Nous sommes à un moment existentiel ; nous ne pouvons pas permettre à la folie Trump de continuer ; nous ne pouvons permettre que la lumière de la démocratie s’éteigne.

Que Dieu vous bénisse ainsi que vos proches.

À propos de l’auteur

Bob Burnett est un écrivain, activiste et quaker de Berkeley. Avant d’entamer une deuxième carrière de journaliste, il était technologue et l’un des dirigeants fondateurs de Cisco Systems. Bob peut être contacté à boburnett@comcast.net.