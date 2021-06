Moyenne mobile sur sept jours des cas de COVID-19 aux États-Unis au plus bas depuis mars 2020 ⋆ .

La moyenne mobile sur sept jours des cas de COVID-19 aux États-Unis est tombée à son plus bas niveau depuis mars 2020.

« Notre moyenne sur sept jours est d’environ 15 600 cas par jour. Cela représente une diminution de plus de 30% par rapport à notre moyenne des sept jours précédents, et plus important encore, c’est une diminution de 94% par rapport au pic de cas de COVID-19 que nous avons signalé en janvier de cette année », Centers for Disease Control and Prevention ( CDC) a déclaré jeudi la directrice Rochelle Walensky.

La dernière moyenne mobile sur sept jours rapportée par le CDC est de 14 349. Selon le CDC, 41,2 % de la population américaine a été complètement vaccinée et 50,9 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin.

