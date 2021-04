Moyens d’améliorer la culture du lieu de travail pour le bien-être mental de l’employé

Tout impact négatif sur la santé mentale des employés peut entraîner une baisse significative de l’engagement des employés.

Par Yogita Tulsiani

L’année 2021 a commencé avec un nouvel enthousiasme sur le lieu de travail, accueillant les collaborateurs après une longue période de travail à distance. Compte tenu du temps nécessaire pour restructurer les entreprises, les entreprises ont reconnu la nécessité de renforcer la résilience mentale de leurs employés. Le travail à domicile pendant près de neuf mois a créé un environnement d’incertitude chez les employés. Pour pousser l’entreprise dans le contexte actuel du marché, les entreprises ont compris la nécessité de promouvoir la santé mentale de leurs employés.

L’apparition du COVID-19 a eu un impact considérable sur la santé mentale des employés. Selon un rapport récent, près de 62% des employés dans le monde pensent que les problèmes de santé mentale ont été l’un des plus grands défis au travail au cours de l’année dernière. De plus, 96% des entreprises mondiales ont fourni des ressources pour la santé mentale. Cependant, seulement un employé sur six s’est senti soutenu par les ressources supplémentaires fournies.

La santé mentale des employés était un sujet peu courant dans le monde de l’entreprise. Après que la pandémie a frappé le monde, il est devenu crucial pour les employeurs d’encourager leurs employés à exprimer leurs préoccupations et leurs luttes personnelles pour être en paix. De nombreux employés préfèrent garder le silence et sont plus susceptibles de faire face à des défis au travail. Cela a un impact sur leur santé mentale, ce qui entraîne une baisse des niveaux de motivation et de l’anxiété liée aux incertitudes.

Communication flexible

De nombreuses organisations progressistes ont commencé à se rendre compte de la nécessité d’un employé engagé et satisfait. La santé mentale des employés a une influence directe sur le lieu de travail et nécessite un besoin immédiat d’établir un lien de communication clair pour s’assurer que les employés sont entendus. Compte tenu de la nécessité d’une communication ouverte, les équipes RH et les dirigeants de nombreuses organisations s’efforcent de prévenir les problèmes susceptibles d’entraîner une mauvaise santé des employés plutôt que d’être réactifs pour répondre aux préoccupations à des étapes ultérieures. Ils comprennent que les employés qui se sentent épuisés au travail sont plus susceptibles de prendre des congés de maladie au travail.

Créer une communication forte et ouverte démontre l’engagement des responsables RH et de l’équipe de direction envers la santé de leurs employés. Cela pourrait commencer par des contrôles réguliers des défis des employés dans leur vie professionnelle ou leur bien-être physique ou émotionnel. Cela crée en outre un sentiment de confiance qui empêche les employés de perturber leur tranquillité d’esprit.

Devenez plus empathique

Équilibrer les émotions sur le lieu de travail est toujours nécessaire. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent bien les émotions des autres. Les employeurs doivent être plus empathiques envers leurs employés et gérer leurs diverses situations. Sur le lieu de travail, l’empathie aide à développer un niveau de compréhension des différentes dynamiques entre subordonnés et superviseurs.

Soucieux des besoins et des défis des employés

Nous savons tous que les responsables RH ne peuvent pas jouer le rôle de thérapeute pour les employés. Mais faire de la santé mentale des employés une priorité est devenu pour eux un impératif. Les organisations très performantes adoptent des programmes qui sont très bénéfiques pour le bien-être général des employés, y compris leur nutrition et leur force physique. Il favorise un environnement de travail psychologiquement sûr, exempt d’anxiété et de stress.

La meilleure façon que les organisations adoptent pour répondre aux besoins et aux défis des employés est de se concentrer sur l’amélioration de leur état d’esprit. De plus, ils mettent en œuvre des programmes et des méthodes favorisant la conciliation travail-vie personnelle des salariés. Cela comprend des sondages auprès des employés, des rapports et des rapports de productivité qui peuvent fournir des données et des mesures pertinentes aux responsables des ressources humaines et permettre de répondre facilement à leurs besoins.

Programmes pour le bien-être des employés

Tout impact négatif sur la santé mentale des employés peut entraîner une baisse significative de l’engagement des employés. Les cas liés à la dépression, au stress et à l’anxiété sont devenus de plus en plus courants et entraînent en outre un nombre croissant d’autres affections telles que l’hypertension, l’obésité, le déséquilibre hormonal chez la femme et les troubles cardiaques. Pour répondre aux besoins des employés, les organisations mettent en œuvre des programmes d’aide aux employés qui sont la première étape pour soutenir leur bien-être psychologique.

En Inde, le taux de mise en œuvre de ces programmes était à un stade naissant avant 2020. Cependant, les modèles de travail à distance ont poussé à réduire les risques associés à la mauvaise santé mentale des employés. Les organisations qui adoptent des programmes d’aide aux employés répondent aux besoins personnels et professionnels des employés afin d’améliorer leurs performances et leur productivité au travail.

Conclusion

La main-d’œuvre est l’atout le plus précieux de toute entreprise. Un employé en bonne santé psychologique aide l’entreprise à la faire progresser et à assurer un succès durable. Ainsi, les organisations se concentrent sur la mise en œuvre de programmes complets de bien-être. Il prend en compte les différents aspects de leur vie qui permettent aux employés de gérer des situations stressantes et de maximiser la productivité pour rester compétitifs.

(L’auteur est MD & Co-fondateur, iXceed Solutions (Global Tech-Recruiter Provider). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

