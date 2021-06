Moyens de vous protéger contre les escroqueries les plus populaires en matière de crypto-monnaie

Comparer

La crypto-monnaie est devenue la dernière tendance. Parallèlement à cela, des escroqueries à la crypto-monnaie se présentent sous diverses formes. L’ensemble de l’écosystème crypto est criblé de fraudes que la plupart des gens ne peuvent pas détecter jusqu’à ce qu’ils perdent leurs crypto-monnaies. Les escroqueries cryptographiques varient en type et en taille. Alors que certains sont assez simples et évidents, d’autres sont beaucoup plus complexes et difficiles à éviter.

Les dernières années ont vu une augmentation des escroqueries en crypto-monnaie à la fois en termes de nombres et de variations. Les escrocs de crypto inventent différentes nouvelles techniques que les innocents ne peuvent pas suivre et dont ils sont la proie.

Cet article discutera des escroqueries cryptographiques les plus populaires que vous devriez éviter à tout prix.

Il existe un grand nombre d’arnaques aux crypto-monnaies que vous pouvez trouver souvent. La plupart de ces escroqueries sont destinées à exploiter vos crypto-monnaies d’une manière ou d’une autre. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des variantes les plus courantes des escroqueries à la crypto-monnaie :

Escroqueries par télégramme : a Souvent, divers canaux et comptes Telegram annoncent des cadeaux de crypto-monnaie, des parachutages. Certains prennent même en charge les escroqueries à l’aide du piratage du support technique où les utilisateurs ont confiance que leurs comptes doivent être corrigés car ils présentent certains problèmes. Les escrocs peuvent demander des crypto-monnaies pour réparer les comptes d’utilisateurs.

Les escroqueries par phishing: En utilisant la technique, l’escroc propose aux utilisateurs de l’aide pour ouvrir un nouveau compte. Ils obtiennent des documents KYC des utilisateurs en les trompant et en complétant la vérification du compte. Avec cela, ils ont un accès complet au compte de l’utilisateur. Grâce à cela, ils effacent également les fonds du compte de la victime. Ils le font en échangeant les fonds avec Bitcoin pour les retirer sur leurs comptes.

En dehors de celles-ci, plusieurs autres nouvelles techniques ont été développées pour aider les escrocs à poursuivre leurs objectifs, telles que les escroqueries à l’investissement, les cadeaux publicitaires, les escroqueries par hameçonnage et les escroqueries à l’emploi. La plupart d’entre elles sont réalisées via les réseaux sociaux.

C’est ainsi que vous pouvez éviter d’être la proie d’escrocs efficaces en crypto-monnaie qui trouvent diverses astuces pour vous attraper. Nous pensons qu’en suivant ces conseils, vous pouvez être assuré au plus haut niveau.

Vous devez éviter d’envoyer votre crypto-monnaie à des adresses externes inconnues. Aucun échange de crypto-monnaie ne vous demande d’envoyer des fonds à une adresse externe dans le but de vérifier ou de réparer votre compte avec eux. N’envoyez jamais vos crypto-monnaies sous le faux prétexte d’une vérification d’adresse pour un « soi-disant » cadeau promis. Ne tombez jamais dans le piège des fausses captures d’écran accompagnées de faux cadeaux et offres sur les plateformes de médias sociaux. Certains d’entre eux peuvent se faire passer pour des gestionnaires de compte légitimes. Mais, vous devez vérifier s’ils proviennent des profils d’échange d’origine. Divers sites Web promettent des gains irréalistes et/ou des rendements élevés. Pour empêcher les escrocs de provoquer des fraudes avec ces conseils, vous devez être vigilant. Consultez le fournisseur de services ou de produits. À l’aide de sources indépendantes, vous devez vérifier s’il s’agit d’un site Web ou d’un projet qui prétend être affilié ou même approuvé par une partie de confiance. Vous devez être conscient des erreurs d’orthographe ou de grammaire dans les adresses de domaine ou les communications des sites Web. Si vous le trouvez, vous pouvez garantir qu’il s’agit d’un cas frauduleux. Vous ne devez jamais partager vos identifiants de sécurité ou vos identifiants de connexion avec qui que ce soit. Cela inclut même les employés de la plateforme de cryptographie. Vous pouvez trouver diverses offres d’emploi ou cadeaux dans l’application Telegram. Ne leur faites pas confiance. Au lieu de cela, allez sur le site officiel et vérifiez s’ils ont les mêmes postes vacants et offres. Vous devez vérifier davantage si l’offre ou l’offre d’emploi de Telegram est légitime. Vous devez toujours signaler toute activité frauduleuse sur votre compte ou toute activité suspecte au support de votre plate-forme de cryptage. N’investissez pas directement dans de nouveaux jetons via des ICO ou des crypto-monnaies moins connues. Il est préférable que vous fassiez vos propres recherches approfondies. Pour protéger vos comptes cryptés, vous devez utiliser l’authentification 2FA ou à deux facteurs.

Ce sont toutes les étapes de base pour rester en sécurité. Si les utilisateurs suivent toutes ces étapes et ne commettent jamais d’erreurs opsec, ils peuvent être en sécurité et éviter complètement les incidents nuisibles.