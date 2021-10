David Moyes a ajouté du poids aux discussions sur la prise de contrôle de West Ham et a noté le «facteur de bien-être» autour du club à l’heure actuelle.

Les rapports de cette semaine ont indiqué que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky est sur le point d’acheter une grosse participation dans le club de l’est de Londres. Avec une valeur estimée à 4 milliards de dollars, son investissement pourrait être important. Et cela peut conduire à une prise de contrôle à part entière.

Ces nouvelles combinées aux performances sur le terrain en font un très bon moment pour s’impliquer avec les Hammers.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il savait des rapports, Moyes a répondu : « Juste les mêmes rumeurs que vous avez entendues. Je n’en sais pas plus que vous, mais on dirait qu’il se passe quelque chose, oui.

Il a ajouté: «Il y a beaucoup d’excitation autour, mais nous avons le facteur de bien-être depuis plus de 12 mois.

« La relégation pesait sur West Ham depuis quelques années, mais nous nous sentons beaucoup mieux que cela maintenant.

« Nous nous sentons comme une équipe qui peut être compétitive dans la ligue et, espérons-le, les compétitions de coupe aussi. »

West Ham a remporté huit de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues et occupe la quatrième place du classement de la Premier League.

Leur victoire la plus récente est survenue contre Manchester City lors de la Coupe Carabao, qui, selon Moyes, incarnait leur mentalité positive.

L’Écossais a déclaré : « Manchester City n’a pas perdu – nous avons gagné après un match nul aux tirs au but – et ils ont très bien joué ce soir-là.

«Nous avons pu franchir la ligne de tirs au but, mais je pense que cela en dit plus sur le groupe et l’équipe que nous avons qu’ils contribuent tous, exigeant qu’ils doivent jouer avec les matchs que nous avons et le calendrier.

« Aucun d’entre eux ne m’a laissé tomber en ce moment – ​​ils ont tous fait preuve d’atout et ont très bien joué.

Moyes a une orientation ferme

« Tout ce que je fais, c’est donner la priorité au prochain match. Je ne vois certainement pas une compétition plus importante qu’une autre, vous continuez simplement à essayer de faire de votre mieux.

Ce prochain match est maintenant l’affrontement de la ligue à Aston Villa dimanche. Leur patron Dean Smith a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières semaines, ce que Moyes trouve étrange.

«Je ne vois pas à quel point Dean Smith est sous pression avec ses performances à Aston Villa. Je pense qu’ils ont très bien acheté », a-t-il déclaré.

« Et je pense qu’il a fait un travail brillant à Aston Villa. »

L’emploi du temps chargé des Hammers a fait des ravages dans leur équipe. Mais il y avait des nouvelles positives pour l’équipe lors de la conférence de presse d’avant-match.

Moyes a mis à jour: «Coufal a obtenu quelques minutes, Fredericks progresse après quelques soucis de blessures. Alex Kral est de retour donc nous sommes bien en ce moment. Nous avons des coups et des soucis, mais j’espère que tout ira bien. »

