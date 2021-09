Moyes annonce la prochaine étape pour l’as de West Ham Declan Rice; donne le verdict à Vlasic

Le manager de West Ham, David Moyes, a expliqué ce qu’il voulait voir Declan Rice ajouter à son jeu, et a donné son approbation élogieuse au premier départ de Nikola Vlasic.

Si Jambon occidental étaient nerveux à propos de leur premier match européen depuis 2016, ils ne l’ont certainement pas montré à Zagreb. Les Hammers ont dominé de la première à la dernière minute dans ce qui, sur le papier, était leur match le plus difficile du groupe.

Choisi pour commencer avant son absence forcée ce week-end par suspension, Michail Antonio a fait ce qu’il fait de mieux en provoquant des ravages dans la surface adverse.

Antonio a sauté sur une passe arrière lâche pour mettre son équipe devant, mais même lui a dû jouer le second violon derrière Declan Rice.

Sujet de fréquentes spéculations sur les transferts avec les gros frappeurs anglais, Rice a produit un superbe but en solo qui a mis en valeur tous les grands aspects qu’il possède d’un seul coup.

Dès lors, les Hammers contrôlent le tempo et dictent les débats comme une équipe avec une centaine de matches européens à leur actif.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match (via Football London), Moyes a déclaré: “J’étais vraiment satisfait de la façon dont nous avons joué parce que Zagreb a une bonne histoire dans le football européen et développe des joueurs passionnants.

“C’est nouveau pour quelqu’un comme Declan Rice qui est habitué au football international mais pas européen.

“Nous apprenons. Je suis excité à l’idée de ne pas savoir à quel point nous pourrions être bons. Nous avons fait des changements et nous n’avons pas eu l’air pire pour cela.

« Mon objectif est de faire en sorte que nous ayons du football européen après Noël. Mais ce n’est qu’un match et nous devons essayer de continuer au niveau auquel nous sommes. »

Concernant Rice qui a de nouveau produit une autre superbe performance globale, Moyes a ajouté : « Ce qu’il a essayé de faire, c’est de passer au niveau supérieur. C’est un joueur formidable qui s’améliore.

«Il était le capitaine de West Ham en Europe à l’extérieur et il a marqué un but. Il ne faut pas oublier qu’il a 22 ans, un jeune garçon avec un grand avenir.”

Interrogé sur la célébration de Rice qui a suscité la colère des joueurs de Zagreb, l’Écossais a déclaré: “C’est toujours le jeune joueur que nous avons tous vu.

“Mais sa capacité à s’éloigner des gens avec sa puissance et sa vitesse est un grand trait. Son but était similaire à celui contre Southampton la saison dernière et nous aimerions en voir plus et qu’il marque des buts parce qu’il a eu un peu de côtes pour cela.

Moyes rend le verdict de Vlasic

La recrue estivale Nikola Vlasic a obtenu son premier départ pour le club. Le Croate est capable d’opérer dans une variété de positions d’attaque, et Moyes a donné son premier coup de pouce.

“Je le vois jouer comme 7, 10 ou 11”, a déclaré Moyes. « Nous pouvons l’utiliser dans toutes les positions. Ce que j’ai vu, j’aime vraiment son look, il a besoin de temps pour s’adapter à nous, la vitesse et la façon dont nous jouons, mais c’est un garçon brillant avec une attitude fantastique.

«Je veux des buts, des passes décisives dans n’importe quelle position qu’il joue et je sais qu’il peut apporter cela. Rentrer en Croatie était un bon point de départ pour lui et j’espère que nous aurons un très bon joueur à l’avenir. »

Lorsqu’un journaliste lui a rappelé que Vlasic avait déjà joué comme un faux neuf – une position dans laquelle West Ham manque dangereusement d’options – Moyes a plaisanté : « Merci pour les paroles de sagesse. Peut-être que nous pouvons l’utiliser là-bas !

