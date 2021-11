Moyes cite une statistique révélatrice alors que West Ham monte en flèche, mais tire un avertissement poignant du joueur

West Ham continue de dépasser les attentes dans presque toutes les compétitions cette saison. Leur victoire 4-1 sur Aston Villa ce week-end a montré leur côté impitoyable.

Le patron des Hammers, David Moyes, semble extrêmement satisfait de la performance de son équipe cette saison après la victoire déclarée.

L’équipe de Moyes occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League, à seulement cinq points du leader Chelsea.

Jambon occidental sont dans une veine riche en forme, ayant remporté 10 de leurs 11 derniers matchs dans toutes les compétitions, y compris la victoire en Coupe Carabao aux tirs au but qui a mis fin à une séquence de cinq ans sans défaite de Manchester City dans la compétition.

Moyes semble ne pas pouvoir être plus heureux de son côté à l’heure actuelle. De plus, il a cité une statistique d’équipe qui renforce l’attitude sans peur de son équipe cette saison.

« Nous sommes invaincus à l’extérieur et nous ne sommes pas déroutés par les matchs sur la route. Je pense que nous sommes arrivés au stade où nous sommes vraiment confiants dans beaucoup de choses que nous faisons », a-t-il déclaré via The Standard.

Cette invincibilité est d’autant plus impressionnante que son équipe a affronté Manchester United à deux reprises sur la route. Ainsi qu’Everton, qui a commencé la saison en force, a cependant reculé ces derniers temps.

Moyes a également félicité ses joueurs pour leur attitude positive, mais les a avertis de ne pas devenir complaisants malgré leur excellente forme.

« Les joueurs comprennent leur rôle et ce qu’on attend d’eux. Nous ne pouvons pas abandonner, je leur ai dit que si nous pensons que nous nous débrouillons très bien et que tout est facile, cela échouera, nous devons donc continuer », a-t-il déclaré.

Les Hammers semblent pouvoir améliorer leur sixième place la saison dernière s’ils continuent à maintenir leurs normes élevées. De plus, leur attente de 41 ans pour un trophée pourrait prendre fin si leurs performances impressionnantes en Ligue Europa et en Coupe Carabao ont quelque chose à voir.

Moyes extatique avec le jeu de Declan Rice

Declan Rice a été l’un des artistes les plus remarquables de West Ham cette saison. Le vice-capitaine a récemment complété son jeu avec des buts, ce qui est un énorme bonus pour l’équipe.

Son manager a été extrêmement impressionné par la forme dans laquelle se trouve Rice.

« Declan est à un très bon niveau pour quelqu’un d’aussi jeune », a déclaré Moyes. « Il a une grande responsabilité et il s’est grandement amélioré. »

« Espérons que cela continue. Nous avons demandé l’année dernière s’il pouvait apporter des buts et d’autres actions à son jeu et il l’a fait. Nous sommes très heureux pour lui.

Il semble que lorsque Rice est en forme, West Ham tire à plein régime. En tant que tel, l’équipe espère que l’Anglais restera brûlant pour le reste de la saison et au-delà.

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo