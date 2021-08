Moyes conseille la star de West Ham pour la grande saison; Antonio plaisante sur le fait d’égaler le record

Le manager de West Ham, David Moyes, a souligné ses grands espoirs pour une star des Hammers cette saison, tandis que Michail Antonio a plaisanté après avoir égalé un record de club détenu par Paolo Di Canio.

Les Hammers sont revenus deux fois par derrière pour vaincre Newcastle 4-2 à St. James’ Park. Aaron Cresswell les a retirés à des conditions de niveau après qu’un examen VAR a conclu non Jambon occidental les joueurs en position de hors-jeu sont entrés en contact avec sa frappe précise dans le coin inférieur.

Said Benrahma a apporté sa superbe forme de pré-saison en Premier League en hochant la tête du centre d’Antonio après la pause.

Tomas Soucek a ensuite donné l’avantage à son équipe après avoir récupéré le rebond d’un penalty d’Antonio. Cependant, l’attaquant ne sera pas refusé plus longtemps, car Antonio a marqué 4-2 peu de temps après en repoussant un tir devant Freddie Woodman à la suite d’une passe décisive de Benrahma.

S’adressant à la BBC après le match, Moyes a déclaré: “J’ai vraiment apprécié, je pense que nous avons bien joué en première mi-temps et si vous venez ici devant 50 000 supporters et que vous perdez un but après trois minutes, nous avons montré beaucoup de caractère.

“Nous avons donné à Newcastle une longueur d’avance avec le but avant la mi-temps, nous ne méritions pas de prendre 2-1 derrière. Nous avons continué, les joueurs qui ont très bien performé la saison dernière ont bien commencé cette saison.

La performance de Benrahma qui a contribué à assurer le retour de Jesse Lingard à Man Utd n’a pas été ressentie : « Nous voulons qu’il soit vraiment important et l’avons amené avec cette intention, mais cela prend parfois du temps aux joueurs de s’installer.

«Nous commençons à voir plus de lui. J’ai aimé son but mais sa passe pour l’un des buts était encore meilleure.

«Nous avons la capacité d’une équipe qui peut attaquer et marquer des buts. Nous devons nous assurer de ne pas en concéder deux à chaque fois car cela rend le travail plus difficile.

“Nous jouons à l’extérieur comme à domicile, je peux voir une évolution de l’équipe et j’ai une grande confiance dans la façon dont ils jouent. J’étais en colère contre les buts mais je pensais que nous avions plutôt bien joué aujourd’hui.

«Notre soutien à l’extérieur aujourd’hui a été formidable et si j’étais un fan de West Ham aujourd’hui, voyant quatre buts, cela faciliterait beaucoup le voyage dans le sud. Nous devons essayer de continuer à prendre des points et de rester dans les meilleures équipes. S’ils jouent comme ça, je n’ai besoin de personne d’autre.

Les moments emblématiques de Paul Pogba pour Manchester United, la Juventus et la France

Antonio plaisante sur l’égalité du record de West Ham

Le buteur Antonio s’est également adressé à la presse, déclarant à Sky Sports: “J’ai eu quelques opportunités auparavant que je n’ai pas saisies, mais marquer un but lors du premier match commence la saison pour moi et j’espère que je pourrai continuer et continuer à marquer plus . “

La frappe d’Antonio l’a placé aux côtés de Paolo Di Cano pour le plus grand nombre de buts en Premier League marqués par un joueur de West Ham. À la manière typique d’Antonio, l’attaquant a plaisanté : « Pas mal pour un arrière droit.

⚽️ La plupart des buts PL pour @WestHam

47 Paolo Di Canio, MICHAIL ANTONIO

46 Marc Noble

41 Carlton Cole

37 Trevor Sinclair pic.twitter.com/MdGWuVUdxI – Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 15 août 2021

«Je vais devoir m’excuser auprès de Dec (Rice) car lorsqu’il a raté son stylo la saison dernière, j’ai dit que je serais sur les stylos le prochain afin qu’il puisse être de retour sur eux.

« Nous avons montré notre capacité l’an dernier. Nous avons montré que nous avons la résilience et nous croyons toujours en nous-mêmes que nous pouvons revenir et marquer des buts. Nous ne sommes jamais battus, nous nous battrons toujours et continuerons. »

Au sujet du retour des fans, Antonio a conclu : « C’est incroyable. Même l’ambiance à notre sortie et les fans de Newcastle nous huaient. Ce n’est pas pareil sans les fans donc j’ai vraiment apprécié. C’est ce qu’est le football et c’est pourquoi j’aime le jeu.

LIRE LA SUITE: La paire d’Arsenal sur la liste de souhaits de Barcelone alors qu’un acheteur est recherché pour la cible de West Ham