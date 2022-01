Moyes conseille la star de West Ham pour l’appel de l’Angleterre et claque la liste des matches de Leeds

David Moyes a donné un pourboire à Jarrod Bowen pour une convocation en Angleterre après que West Ham a battu Leeds United au troisième tour de la FA Cup.

Bowen a marqué une seconde dans le temps d’arrêt pour les marteaux alors qu’ils attrapaient leurs adversaires désespérés en contre-attaque. Il avait également joué un rôle dans le premier but du match nul, bien que controversé.

S’étant imposé comme l’un des hommes clés de Moyes cette saison, Bowen fait tout ce qu’il peut pour se placer dans la compétition internationale selon son manager.

Il a déclaré: « Je pense que chaque semaine s’il joue à ce niveau, il se rapprochera [to an England call-up]. La concurrence est si forte et [especially for] les joueurs qui jouent large.

« Si vous marquez des buts et des passes décisives, il se donnera une chance et impressionnera Gareth [Southgate].

« En tant que manager, vous aimez vraiment transformer quelqu’un en un joueur international.

«Je me répète, mais obtenir une casquette de Leon Osman était un plaisir. Nous continuerons à pousser Jarrod et j’espère qu’il obtiendra une casquette anglaise.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Moyes a nommé presque son onze le plus fort possible contre Leeds et a été récompensé pour cette décision par une progression vers le tour suivant, lorsqu’ils se rendront à Kidderminster Harriers.

L’Écossais a poursuivi: «Nous avons marqué quatre contre Watford, trois à Palace et un couple aujourd’hui. Mais je suis heureux que nous ayons gardé une feuille blanche.

« Leeds vous cause des problèmes, donc pour nous, réussir est un gros match. Ce fut l’un des matchs les plus difficiles de la FA Cup. Je suis vraiment content que les joueurs aient bien fait leur travail.

«Je veux essayer d’aller loin dans les coupes, nous avons essayé dans le Carabao et un autre soir, nous aurions peut-être obtenu un match nul.

« Nos matchs nuls en coupe ont rendu les choses difficiles parce que nous avons eu une opposition coriace. Je veux aller loin, notre pain et notre beurre seront la Premier League et cela nous rend la tâche difficile. »

West Ham bientôt de retour

Alors que Moyes était satisfait de la performance, il a également remis en question le calendrier des rencontres à venir.

Son équipe affronte Norwich en milieu de semaine en Premier League. Mais Leeds a maintenant une semaine de repos avant de se revoir dimanche prochain.

« Leeds a raté deux matchs et n’en a pas en milieu de semaine. Donc je ne vois pas en quoi c’est correct quand nous devons les jouer dimanche prochain », a-t-il déclaré.

Et sur l’appel controversé du hors-jeu pour le premier but du match, Moyes a ajouté: « C’est une décision du VAR qui a été prise pour nous et nous en avons eu quelques-uns qui ne l’ont pas fait, nous allons donc le prendre.

« Je ne pensais pas qu’il était hors-jeu mais quand je les ai vus prendre autant de temps, j’ai pensé qu’il y avait quelque chose que j’avais raté. »

LIRE LA SUITE: West Ham passe à l’action après la sortie impitoyable de Gerrard « feux verts » d’Aston Villa