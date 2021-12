Moyes décrit le rêve du trophée de West Ham et les conditions pour en faire une réalité

David Moyes s’est fixé pour objectif de gagner de l’argenterie avec West Ham, expliquant pourquoi aller jusqu’au bout de la Coupe Carabao serait une « grande réussite ».

West Ham affrontera Tottenham Hotspur en quart de finale de la Coupe Carabao mercredi. Ce sera un match difficile, mais cela pourrait leur donner la chance de faire un pas de plus vers la conquête d’un trophée sous Moyes.

Les progrès du club au cours de son deuxième mandat sont clairs. Ils se sont qualifiés pour la Ligue Europa après une sixième place la saison dernière. Ce mandat, ils sont en lice pour finir à nouveau en territoire continental.

Mais ils n’ont pas remporté de trophée depuis longtemps et c’est quelque chose qu’ils pourraient avoir une chance de changer, en fonction de leurs priorités.

Moyes sait que le quart de finale de Tottenham sera un gros match. Mais en général, il est content qu’ils progressent dans toutes les compétitions.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Quand vous êtes encore dans toutes les compétitions, c’est une bonne chose. On est en Europe, en quart de finale de Coupe de la Ligue, une position forte en Ligue. Nous sommes bien placés.

«Mais comme tout le monde, nous avons tous des blessures, nous ne sommes donc pas différents et cela joue son rôle. Nous entrons dans chaque match avec l’intention de gagner.

S’ils peuvent remporter la victoire, ils seront un pas de plus vers la finale et un trophée potentiel. Quelle que soit la voie possible, c’est une ambition pour Moyes.

Il a ajouté : « J’adorerais gagner un trophée avec West Ham. Ils ont une histoire de trophées dans les années passées. Pas dans les temps modernes, ce serait donc une grande réussite.

« Nous devons construire et grandir dedans. Je prendrais n’importe quelle sorte de trophée.

« Il y a un processus croissant pour gagner des trophées. Vous devez construire votre équipe et votre club pour être compétitif dans toutes les compétitions.

«Je n’aimerais pas nécessairement gagner une Coupe de la Ligue et me battre dans les trois derniers de la Premier League. Être une bonne équipe de Ligue est vraiment important pour n’importe quel club.

Moyes a confirmé que l’ambiance dans le camp de West Ham est positive et qu’ils n’ont que quelques cas de Covid-19.

Il a dit : « Nous sommes très bons. Le terrain d’entraînement a été vraiment bon. La plupart d’entre eux sont OK.

« Nous en avons un ou deux avec le virus, mais la plupart du temps, nous sommes bons et longtemps, que cela continue. »

Moyes fait l’éloge de Rice et Conte

Un homme qui a été tout aussi important pour l’ascension de West Ham que Moyes est le milieu de terrain Declan Rice.

L’international anglais a cimenté sa réputation au sein de leur milieu de terrain. Moyes a fait l’éloge de lui, même s’il a nié qu’un joueur devrait automatiquement faire partie d’une équipe.

Moyes a déclaré : « Nous avons tous vu son amélioration en jouant pour l’Angleterre. Il y a deux ans, les gens se demandaient s’il ferait partie de l’équipe.

« Personne n’est un collant pour une équipe ou un pays, mais je pense certainement que Declan a fait un travail brillant et que cela continue longtemps. »

Tournant l’attention sur les adversaires, Moyes a également fait l’éloge de son homologue Antonio Conte.

L’entraîneur italien a pour mission de renverser la vapeur de Tottenham. Lui aussi pouvait avoir les yeux rivés sur l’argenterie.

Moyes a déclaré à propos de Conte : « Il a fait du très bon travail. Ils ont toujours eu une bonne équipe mais ils ont un manager qui a fait ses preuves dans ce pays et en Italie et il a un très bon bilan.

« Vous vous attendriez à ce que toutes ces choses produisent un résultat positif. »

